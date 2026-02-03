weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokalsport
    3. >
  3. Magdeburg
    4. >

  4. Tischtennis: TTC Börde: Zurück ins Abenteuer

Tischtennis TTC Börde: Zurück ins Abenteuer

Mit einem positiven Punktverhältnis waren die Stadtfelder die Überraschung der Regionalliga Süd in der ersten Halbserie. Schon nach zwei Matches in der Rückrunde hat nun der Abstiegskampf endgültig begonnen.

Von Daniel Hübner 03.02.2026, 10:44
Gewann für zwei Mannschaft zwei EInzelpunkte und ein Doppel mit Elias Kühne: Marin Kostadinov.
Gewann für zwei Mannschaft zwei EInzelpunkte und ein Doppel mit Elias Kühne: Marin Kostadinov. Eroll Popova

Stadtfeld - Den besten Moment erlebte das Quartett beim Italiener um die Ecke. „Die Pizza war sehr lecker“, berichtete Jens Köhler über die kulinarische Köstlichkeit, die nicht mehr und nicht weniger als ein bisschen Trost bedeutete nach der Niederlage am vergangenen Sonnabend beim TSV Gräfelfing. Es sollte nur nicht die einzige Niederlage bleiben, tags darauf musste sich Kapitän Köhler und der TTC Börde auch beim TSV Bad Königshofen II geschlagen geben.