Mit einem positiven Punktverhältnis waren die Stadtfelder die Überraschung der Regionalliga Süd in der ersten Halbserie. Schon nach zwei Matches in der Rückrunde hat nun der Abstiegskampf endgültig begonnen.

Gewann für zwei Mannschaft zwei EInzelpunkte und ein Doppel mit Elias Kühne: Marin Kostadinov.

Stadtfeld - Den besten Moment erlebte das Quartett beim Italiener um die Ecke. „Die Pizza war sehr lecker“, berichtete Jens Köhler über die kulinarische Köstlichkeit, die nicht mehr und nicht weniger als ein bisschen Trost bedeutete nach der Niederlage am vergangenen Sonnabend beim TSV Gräfelfing. Es sollte nur nicht die einzige Niederlage bleiben, tags darauf musste sich Kapitän Köhler und der TTC Börde auch beim TSV Bad Königshofen II geschlagen geben.