Unter Trainer Tino Beyer haben sich die Neustädter aus der Abstiegszone entfernt. Doch in der Rückrunde muss die Elf auf einen wichtigen Akteur verzichten.

Beim 4:2 über die Roten Sterne Sudenburg am 8. November jubelte der TuS noch mit Felix Reuper (M.).

Neustadt - Florian Schneider konnte seine Tränen nicht verbergen, derart emotional mitgenommen hatte ihn diese Partie, in der er zum Helden seiner Mannschaft avanciert war. Den 6. Dezember des Jahres 2025 wird der 23-jährige Schlussmann deshalb in ewiger Erinnerung behalten. Es war der Tag, an dem er mit zwei gehaltenen Elfmetern seiner Mannschaft den Sieg rettete. Und der Tag, an dem ihm sein Trainer erklärte: „Siehst du, Florian, wir brauchen alle Spieler.“ Alle, um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesklasse 2 zu schaffen.