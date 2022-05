TuS 1860 und Ackermann: Ein Pakt für die Zukunft

Magdeburg - Treffen sich zwei Kumpel in einem Auto und reden über den TuS 1860 Magdeburg. Der eine, Niklas Rehfeldt, hütet an der Zielitzer Straße das Tor der A-Junioren, der andere, Pierre Ackermann stürmte zuvor für den MSC Preussen II – in der Landesklasse 3. „Mein Kumpel hat mich heiß auf TuS gemacht“, berichtet Ackermann über den Anfang seines Wechsels im Winter, der auch formell reibungslos über die Bühne ging. Der 20-Jährige hat nun seine Bühne in der Landesliga Nord gefunden. „Seit Tag eins bin ich dabei.“ Seit dem ersten Training am 27. Januar also. Und sein Coach René Angerer berichtet bei „FuPa.net“ über seinen neuen Angreifer: „Er hat einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Körperlich bringt er alles mit, was es in der Landesliga braucht.“