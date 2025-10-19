Die Grün-Roten landen gegen Plauen ihren sechsten Saisonsieg in der 3. Liga Nord-Ost. Trainer Christoph Theuerkauf schickt seine Mannschaft mit einem Kompliment in den Urlaub.

Neun Spiele, sechs Siege: Auch gegen Plauen sind Leon Bahr (M.) und die Youngsters auf ihrer Erfolgswelle weitergeritten.

Magdeburg - Pablo Lange durfte sich nach der Schlusssirene einen ganz besonderen Applaus abholen. Seine Teamgefährten klatschten mit der flachen Hand permanent auf seinen Körper – so feiert man bei den Youngsters des SCM den besten Werfer des Spiels. Lange, der Linksaußen bei den Grün-Roten, hatte gegen den SV Plauen-Oberlosa tatsächlich 14 Treffer erzielt, sieben davon per Siebenmeter. „Manchmal dürfen es auch ein paar Tore mehr sein“, sagte er lächelnd. Im vergangenen Jahr war es sogar mal ein Tor mehr gegen die HSG Ostsee.