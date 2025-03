Den Volleyballern von Trainer Dennis Raab gelingt am letzten Spieltag sensationell der Klassenerhalt in der 3. Liga. Lange Minuten des Bangens gehen dem großen Jubel voraus.

Magdeburg. - Um 17.16 Uhr wurde es am frühen Samstagabend laut in der Universitätssporthalle. Erst ging ein energischer Schrei durch das Gebäude, dann ganz viele, gefolgt von einem schnell geformten und rhythmisch hüpfenden Jubelkreis. Die Freude kannte in diesem Moment keine Grenzen. Selbst die Spieler und die zahlreichen mitgereisten Fans der Gäste applaudierten munter mit. „Sowas kennt man sonst nur aus dem Fernseher“, sagte Dennis Raab wenig später sichtlich erschöpft. Das von ihm gecoachte Team des USC Magdeburg hat das kleine Volleyball-Wunder geschafft und ist dem Abstieg aus der 3. Liga Nord am letzten Spieltag noch von der Schippe gesprungen.