Die Magdeburger kassieren ihre zehnte Saisonniederlage in der 3. Liga. In Schöneiche scheitern sie vor allem an zwei Mankos - und müssen zudem einen personellen Rückschlag hinnehmen.

Dennis Raab ist in Schöneiche durch die Enttäuschung gegangen. In mehreren Auszeiten versuchte er, den Kopf seiner Akteure geradezurücken, doch der Angriff wollte nicht zu einer gewinnbringenden Leistung finden.

Schöneiche - Erst hat Paul Eisel durchgeschnauft, nach Luft geschnappt, den Frust ausgeatmet, nachdem sein Angriff einmal mehr verteidigt wurde. Dann hat Paul Eisel die Faust gezeigt, in die Halle hineingerufen, laut in der Gestik, leise im Ton, nachdem er seinen Angriff erfolgreich beendet hatte. Und dann wurde Paul Eisel vom Feld getragen, nachdem er bei einer Landung unglücklich umgeknickt war, er hielt sich den linken Knöchel mit beiden Händen, der Fuß wurde dick bandagiert. Es stand 19:18 für den Gastgeber im vierten Satz. Das Spiel war verloren.