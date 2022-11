USC wirft ein Viertel lang am Anspruch vorbei

Magdeburg - Sie haben ihr Glück aus der Distanz gesucht. Überdurchschnittlich oft sogar, sagt Robert Wendt. Sie haben 13-mal den Korb getroffen. Ebenfalls überdurchschnittlich oft also. Aber sie haben trotz der 39 Punkte, die sie am vergangenen Sonnabend per Dreier erzielten, nicht gewonnen. Bei TuS Lichterfelde in Berlin mussten sich die USC-Basketballer mit 76:87 (27:43) geschlagen geben. Es war die vierte Saisonniederlage für das Team von Trainer Wendt in der 2. Basketball-Regionalliga Ost. Es lag nicht allein an jenen Dreiern, die sie nicht getroffen hatte, es lag vor allem am Tempo der Gastgeber, das diese im ersten Viertel angeschlagen hatten.