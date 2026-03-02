Leon Bahr (hier im Spiel gegen die HSG Ostsee) glich für die SCM-Youngsters bei Hamburg-Barmbek 25 Sekunden vor Schluss zum 32:32 aus.

Magdeburg/Hamburg - Zum Glück sprang beim Wurf von Jordan Hammer der Ball 38 Sekunden vor Ende von der Latte so ins Feld zurück, dass die SCM-Youngsters weiter am Zuge waren. Und so konnte Leon Bahr dann im Spiel bei der HG Hamburg-Barmbek 25 Sekunden vor der Schlusssirene doch noch zum 32:32 ausgleichen. Die Gastgeber hatten zwar noch einen Angriff und eine Torchance von Rechtsaußen. Aber weil Justin Kaminski schon im Kreis stand, wurde abgepfiffen.

„Ich kann mit dem Punkt leben. Vom Spielverlauf her ist das Ergebnis auch gerecht“, analysierte Youngsters Coach Christoph Theuerkauf. Bis zur Pause wechselten die Führungen hin und her. Mit mehr als zwei Treffern konnte sich da auch keine der beiden Mannschaften absetzen. Erst nach dem Seitenwechsel gab es beim 21:18 für die Gastgeber in der 37. Minute die erste Drei-Tore-Führung. Mit einer Auszeit leitete Theuerkauf aber zwei schnelle Tore seiner Mannschaft ein.

Zwölf Minuten vorm Ende hatten die Gäste daraus sogar eine 27:25-Führung gemacht. Ein 0:3-Lauf ließ die Youngsters aber noch mal um den verdienten Punkt zittern. Die letzten 13 Minuten mussten die Magdeburger auch noch ohne Phileas Daniel auskommen. Der hatte den Hamburger Tim Stapenhorst unabsichtlich im Gesicht getroffen und sah dafür Rot.

Coach Theuerkauf mit großem Lob für sein junges Team

„Eine Zeitstrafe hätte da vielleicht auch gereicht. Schade, denn er war in Abwehr und Angriff einer unserer Aktivposten“, so Theuerkauf, der wie so oft in den letzten Wochen auf Spieler verzichten musste. Niklas Döbbel hatte aufgrund der großen Belastung durch die Doppel-Spielerei Probleme mit dem Fuß. Noah Hensen hat sich das Syndesmoseband und Malte Elze das Außenband gerissen. Und Mats Brigzinsky kehrte gerade erst von einem Lehrgang der deutschen U-18-Auswahl zurück.

Dass seine Jungs am Samstagabend aber eher enttäuscht in den Bus stiegen, spricht laut Theuerkauf „für den Charakter und Ehrgeiz der Jungs“. Schließlich wäre mit einem Sieg der Klassenerhalt vorzeitig gesichert gewesen. So fehlt noch ein Punkt.

Aber der sollte am Freitag (18 Uhr) beim abgeschlagenen Schlusslicht DHfK Leipzig II auf jeden Fall geholt werden. Theuerkauf: „Was die Jungs in dieser Saison bisher geleistet haben, wäre es mir zu wenig, nur über den Klassenerhalt zu sprechen. Mit dieser jungen Mannschaft in der Tabelle auf Rang sieben zu stehen, ist nicht selbstverständlich. Letzte Saison hätten wir so ein Spiel wie jetzt in Hamburg vielleicht sogar noch verloren.“

Statistik zum Spiel

YoungsterS-Tore: Kleinsteuber (4), Thielicke (7), Bahr (4), Welsch (2), Meyer (1), Heiß (2), Daniel (4), Lange (2), Lücke, Schöbe, Kretzschmar (1), Bialas (3), Hammer (2)