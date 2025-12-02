Die Volksstimme sucht mit ihren Lesern die Magdeburger des Jahres 2025. Für die Kandidaten gab es eine erste Ehre. Sie wurden auf dem Dach Magdeburgs empfangen.

Magdeburger des Jahres 2025: Erste große Ehre für die Kandidaten

Kennenlernen und gemütliches Beisammensein der Kandidaten für den Volksstimme-Titel „Magdeburger des Jahres 2025". Im neuen MWG-Forum am Breiten Weg stellten sich die Kandidaten vor und wurden von Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel und den Unterstützern und MWG-Vorständen Andreas Hartung und Thomas Fischbeck empfangen.

Magdeburg. - Tue Gutes und rede darüber. Getreu diesem Motto rückt die Volksstimme alljährlich zum Jahresende Menschen in den Mittelpunkt, die sich engagiert und selbstlos für andere einsetzen und/oder mit Projekten die Stadtentwicklung voranbringen. Diese Aktion nennt sich Magdeburger des Jahres und erlebt 2025 die 34. Auflage.

Insgesamt zehn Vorschläge stehen zur Wahl, über die ab sofort abgestimmt werden kann. Wer am Ende Magdeburger des Jahres wird, wird auf einer großen Gala am 13. Januar 2026 bekanntgegeben. Hier kann noch bis zum 31. Dezember 2025 abgestimmt werden.

Kennenlernen und gemütliches Beisammensein der Kandidaten für den Volksstimme-Titel „Magdeburger des Jahres 2025“. Hier die Kandidaten Ingo Host (l.), der Tröste-Teddys für Kinder bei Rettungseinsätzen organisiert, und Holger Paech, Erfinder des Bürgerpreises Goldener Otter für Ottersleben (r.), im Gespräch mit Fabian Kunze und Verena Ruhsert, die mit ihrem Verein Menschen ohne Krankenversicherung helfen. Foto: Viktoria Kühne

Nun trafen sich die Kandidaten erstmals untereinander und lernten sich kennen. Die Volksstimme hatte sie auf das „Dach der Stadt“ eingeladen. Im neugebauten MWG-Forum in der zwölften Etage hatten die Kandidaten so nicht nur einen tollen Rund-um-Blick auf Magdeburg, sondern wurden auch von Volksstimme-Lokalchef und den beiden MWG-Vorständen Andreas Hartung und Thomas Fischbeck empfangen. Die Wohnungsgenossenschaft unterstützt die Wahl der Magdeburger des Jahres.

Kennenlernen und gemütliches Beisammensein der Kandidaten für den Volksstimme-Titel „Magdeburger des Jahres 2025“. Hier Kandidatin Zahide Adigüzel, die mit ihrer Mitstreiterin Kindern aus der Ukraine in Magdeburg eine Ferienfreizeit mitorganisierte. Hier im Interview mit Volksstimme-Lokalchef Rainer Schweingel. Foto: Viktoria Kühne

