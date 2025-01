Der TTC Börde startet mit zwei Siegen in die Rückrunde der Tischtennis-Oberliga. Und ist davon selbst überrascht. Eine taktische Umstellung ebnet den Erfolg gegen Biederitz.

Wie dem TTC Börde ein klasse Auftakt in die Rückrunde gelungen ist

Lukasz Dzikowski zeigte sich einmal mehr in herausragender Verfassung und gewann am ersten Doppelspieltag des Jahres alle vier Einzel.

Magdeburg - Nach dem grandiosen Start in die Rückrunde der Tischtennis-Oberliga saß das Quartett des TTC Börde noch lange zusammen in der Halle an der Steinigstraße. Die vier Helden des Tages genossen ihre beiden Heimerfolge gegen den TTC Zella-Mehlis und den DJK Biederitz mit einem Kaltgetränk. „Wir haben die Auswertung bei einem kleinen Bierchen gemacht“, bestätigte Kapitän Jens Köhler hörbar gut gelaunt und mit einem Lachen. „Das gemütliche Beisammensein war auch wichtig“, sagte er. Für den Teamgeist des TTC nämlich.