Oberliga Süd Wie die Profis so die U 23 des FCM: Auswärts jubelt es sich besser

Wie die erste Mannschaft fährt auch die U 23 des 1. FC Magdeburg ihre Zähler in dieser Saison bevorzugt in der Ferne ein. An diesem Sonnabend wartet mit dem RSV Eintracht der nächste harte Brocken.