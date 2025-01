Magdeburg - Auch in der Schlussphase war die Partie zwischen der Wasserball Union Magdeburg und dem Erfurter SSC packend. Die Führung für die Sachsen-Anhalter hing beim Stand von 13:12 eine Minute vor dem Ende am seidenen Faden. Zuvor war die Begegnung in der 2. Liga Ost ein Wechselbad der Gefühle gewesen. Und dann erzielte WUM-Routinier Vincent Winkler mit einem Heber das 14:12. Nach dieser Vorentscheidung ballte er die Faust und jubelte frenetisch in Richtung der 160 Zuschauer auf der Tribüne. Diese hatten das Team emotionalisiert unterstützt.

