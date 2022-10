Eintracht gewinnt Derby in Kroppenstedt

Kroppenstedt - Dieter Bollmann

Germania Kroppenstedt musste nach einem Start mit fünf Spielen ohne Punktverlust am siebten Bördeoberliga-Spieltag die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Nach dem 0:1 bei Santos unterlag die Elf von Trainer Jens Liensdorf zu Hause im Derby gegen Gröningen ebenso mit 0:1. Wieder fiel der Treffer in der Schlussphase.

Bei diesem Derby gab es auch eine richtige Premiere. Denn die Eintracht hat zum ersten Mal gegen den Nachbarn gewonnen, seitdem es die Bördeoberliga in dieser Form gibt. Doch nicht nur aufgrund der räumlichen Nähe war Spannung vorprogrammiert. Auch der Saisonverlauf ließ die Zuschauer auf ein tolles Derby hoffen. Immerhin 133 Augenpaare sorgten für eine ansehnliche Zuschauerkulisse.

Von Beginn an war viel Tempo im Spiel. Es gab frühe Eckbälle auf beiden Seiten. Nach starkem Sturmlauf von Gröningens Daniel Stock stand Benjamin Rode zunächst noch im Abseits. Die erste richtige Möglichkeit gab es dann für Kroppenstedt. Der im weiteren Spielverlauf immer wieder stark auftretende Marius Könnecke im Gröninger Tor konnte einen Schuss aus dem Fünfmeterraum abwehren. Der Abpraller landete auf dem Kopf von Calvin Peschek und von dort an der Latte des Eintracht-Gehäuses. Die Elf von Trainer Tobias Friebertshäuser hielt dagegen: Tobias Stocks Schuss ging vorbei und Germanias Julian Scheunert erzielte nach Bedrängnis von Nico Sauer fast ein Eigentor.

Gröningens Kapitän Sebastian Eisemann konnte nach Verletzung und längerer Behandlung zunächst weiterspielen, aber nur bis zur Halbzeit. Germanias Daniel Tobisch hatte die Führung auf dem Fuß, doch wieder rettete Könnecke mit toller Parade (38. Minute). Noch vor dem Pausentee landete nach Freistoß ein Kopfball von Sascha Althaus an der Latte. Es blieb zur Halbzeit beim 0:0-Unentschieden.

Zwei Minuten nach Wiederbeginn verfehlte der gerade für Germania eingewechselte Philipp Helmholz eine weit getretene Flanke nur knapp mit dem Kopf. Fünf Minuten später behinderten sich Jaime Horn und Deniz Söder gegenseitig kurz vor der Torlinie und die Gröninger Führung war verspielt. Kurzzeitig hatten die Hausherren mehr vom Spiel, verloren aber Fabian Stürholz durch Gelb-Rot. Dann kam es zur größten Torchance im gesamten Spiel. Der schnelle Daniel Stock wurde mit Steilpass in Szene gesetzt und lief ganz allein auf Maximilian Geick im Kroppenstedter Tor zu. Er hat sich wahrscheinlich am meisten über seinen Schuss, der am Tor vorbeiging, geärgert (71.).

Die Schlussviertelstunde des Spiels brach an und beide Mannschaften schenkten sich nichts. Es gab dann doch noch den Gröninger Siegtreffer. Nach einem gehörigen Durcheinander im Kroppenstedter Strafraum kam Rode an den Ball. Sein Flachschuss landete in der 88. Spielminute vom Innenpfosten zum 0:1 im Tor. Germania gab trotzdem nicht auf. Tom Gruhle scheiterte noch an Könnecke.

Nach fünf Minuten Nachspielzeit pfiff der konsequent und sichere Schiedsrichter Jens Kamin dieses Derby ab. Unnötig sah der ungestüme Gröninger Angreifer Söder in dieser Nachspielzeit die Ampelkarte. Trotz sieben Verwarnungen und zweier Ampelkarten war es aber kein unfaires Spiel.