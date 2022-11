Kiebach köpft Osterburger FC zum Derbysieg

Rossau - Die Gastgeber setzten auf ein 4-3-3-System, in dem die Offensivkräfte Stefan Huth, Clemens Hannemann und Christian Schmitz beim Ballbesitz der Gäste an der Mittellinie stehenblieben und so drei OFC-Verteidiger banden. Zudem gab der RSV das Mittelfeld komplett preis und stand defensiv mit sieben Akteuren hinten. „Sie haben es auch gut gemacht. Sie haben was Neues gespielt. Das haben wir so noch nicht gesehen. Wir gucken ja auch jeden Sonntag hier zu“, befand Osterburgs Co-Trainer Marius Melms nach dem Spiel.