Stadtderby in Stendal - Post gastiert bei Lok-Reserve

Der 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse, Staffel 1, hält gleich vier Ost-West-Duelle parat. Dazu kommen zwei ostaltmärkische Derbys. Die Spiele gehen allesamt am Sonnabend um 14 Uhr über die Bühne.

Stendal - Ein brisantes Stadtderby gibt es in Stendal. Die Lok-Reserve ist Gastgeber für den Post SV. Die Hausherren mussten in der Vorwoche unfreiwillig pausieren, da der Platz im Liestener Waldstadion nicht bespielbar war. Nun geht es gegen die Röxer, um wichtige Zähler gegen den Abstieg. Die Eisenbahner sind bis auf den elften Platz abgerutscht und waren in den vergangenen Spielen nicht erfolgreich. Die junge Truppe um Coach Steffen Säger braucht langsam mal wieder ein Erfolgserlebnis.