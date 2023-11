Ein anderes Gesicht als in der Vorwoche wollen die Handballer der SG Lok Schönebeck im Auswärtsspiel der Sachsen-Anhalt-Liga am Sonnabend um 18 Uhr gegen Eintracht Gommern zeigen.

Nils Rosemeier (rechts) und seine Mitspieler der SG Lok Schönebeck treffen in Gommern auf ein „Team auf Augenhöhe“, wie es ihr Trainer sagt. Vor allem die Einstellung zum Spiel muss diesmal passen, um zu punkten.

Gommern/Schönebeck. - Vor zwei Wochen machte sich eine kleine Delegation auf den Weg nach Gommern. Stefan Kazmierowski sah sich das Handball-Sachsen-Anhalt-Liga-Spiel zwischen der Eintracht und der HG 85 Köthen an. Das machte der Coach der SG Lok Schönebeck aber nicht, weil er sonst nicht wusste, was er mit seiner freien Zeit machen sollte. Viel mehr beobachtete er den kommenden Gegner am Sonnabend um 18 Uhr.