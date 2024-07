Welsleben. - Manchmal genügt schon ein kurzes Telefonat, um festzustellen, dass die Person am anderen Ende der Leitung gerade so gänzlich zufrieden ist. Dieses Gefühl bekommt man in diesen Tagen auch, wenn man mit Jan Schumann spricht. Nach dem Ende seines Engagement in Wolmirsleben steht der 50-Jährige nun als Trainer des MTV Welsleben in der Salzlandliga an der Seitenlinie – und fühlt sich bereits eine Woche nach Start in die Vorbereitung sichtlich wohl. „Es macht hier einfach Spaß, weil es auch Heimatnähe bedeutet und die Bedingungen sehr gut sind“, sagt Schumann.

