Im Heimspiel haben die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer der TSG Calbe am Sonnabend um 17 Uhr den TuS Radis zu Gast. Dabei soll vieles besser laufen als in der Vorwoche.

Calbe. - Zwei Spiele schwirren Andreas Wiese durch den Kopf, wenn er an TuS Radis denkt. „Ich weiß noch, dass sie in der vergangenen Saison im Hinspiel richtig gut gespielt haben. Auch das Rückspiel war eine knappe Angelegenheit“, sagt der Coach des Handball-Sachsen-Anhalt-Ligisten der TSG Calbe vor dem anstehenden Heimspiel gegen Radis am Sonnabend um 17 Uhr. In der Spielzeit 22/23 fuhren die Calbenser zwei Siege ein und auch in der neuen Saison soll – nach dem 27:21-Hinspielerfolg – auch das Rückspiel erfolgreich gestaltet werden.