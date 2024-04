Schönebecks Abwehrmann Christian Reineke (links) war auch mal am gegnerischen Strafraum zu finden, wurde aber stets bewacht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Die Fans von Union Schönebeck hatten es schon länger skandiert. „Ecke, Tor!“ hallte es immer wieder aus der hinteren linken Ecke im KTsportforum. Allerdings mussten sich die Fans bis Minute 90 gedulden, ehe ihr Ausruf Realität wurde. Justin Dehnecke legte sich den Ball direkt vor den eigenen Anhängern in den Halbkreis vor der Eckfahne. Ein prüfender Blick in den Strafraum, beide Arme nach oben, um anzuzeigen, welche Variante gespielt wird und dann segelte das Leder Richtung Fünf-Meter-Raum. Dort lauerte Routinier Denny Piele, der auch unter Bedrängnis den Überblick behielt und zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für den Spitzenreiter der Landesliga gegen den TSV Niederndodeleben traf. „Meine Mannschaft hat die richtige Reaktion gezeigt, gegen eine Mannschaft, die von Anfang an nur auf einen Punkt aus war und immer wieder versucht hat, unser Spiel zu zerstören“, hielt Schönebecks Trainer André Hoof nach dem Duell fest.