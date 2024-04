Am Sonnabend ab 17 Uhr steigt in der Calbenser Hegersporthalle das Derby zwischen der gastgebenden TSG und der SG Lok Schönebeck. Eine Portion Extra-Motivation ist nicht nötig.

Calbe/Schönebeck. - Die Handballbegeisterten in Schönebeck und Calbe fiebern dem Sonnabend bereits in freudiger Erwartung entgegen. Wenn es um 17 Uhr in der Calbenser Hegersporthalle zum Sachsen-Anhalt-Liga-Prestigeduell zwischen der TSG und der SG Lok kommt, wird einer jedoch nicht dabei sein – Calbes Trainer Andreas Wiese. Der letzte Tag der Torhütertrainer-Ausbildung fällt genau auf den Sonnabend, so dass erneut Peter Weiß vertretungsweise einspringt. „Wenn man selbst mitwirken kann, ist das immer was Besonderes. Aber auch Peter Weiß lebt Derbys und die Jungs haben einen Erfahrenen auf der Bank sitzen“, macht sich Wiese – wie bereits in der Vergangenheit – keine Sorgen.