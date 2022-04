Schönebeck und Calbe spielen vorerst nicht

Schönebeck - Es sollte das große Highlight zu Beginn des neuen Jahres werden. Die SG Lok Schönebeck hätte am heutigen Sonnabend eigentlich die TSG Calbe in der Handball-Sachsen-Anhalt-Liga empfangen. Ein Derby, welches seit Jahren den Vereinen volle Hallen beschert. In Zeiten von Corona und der sich weiter ausbreitenden Omikron-Variante ist jedoch nichts mehr so, wie es einmal war. Und ein Derby, welches ohne Zuschauer ausgetragen wird, ist für beide Vereine undenkbar. Die SG Lok Schönebeck hat um eine Verlegung der Partie gebeten und die Gegenseite hat zugestimmt. Somit bleibt die Franz-Vollbring-Halle leer.