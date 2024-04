Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe/Schönebeck. - Peter Weiß hatte nach wenigen Minuten bereits ein Gefühl: „Schönebeck geht zwar mit 1:0 in Führung, aber wir haben danach einen 6-0-Lauf“, erinnerte er sich. Weiß vertrat den terminlich verhinderten Coach Andreas Wiese an der Seitenlinie. Und konnte seinem „Chef“ im Nachgang nur Positives berichten. „Ich denke mal, er wird schon im Internet geguckt haben und wird zufrieden sein. Ich bin es nämlich auch“, meinte Calbes Mann an der Linie nach dem überzeugenden 39:23 (18:11)-Heimsieg im Handball-Sachsen-Anhalt-Liga-Derby gegen die SG Lok Schönebeck.