Unerklärlicher Schönebecker „Blackout“

Schönebeck - Immer wieder schüttelte Mirko Stieler mit dem Kopf, zeigte verschiedene Laufweg an, animierte seine Mannschaft, schnell den Weg in die Offensive zu suchen. Doch manchmal gibt es eben Tage, da kann sich der Coach an der Seitenlinie zerreißen, ohne das sich auf dem Platz etwas ändert. Trotz einer 1:0-Führung brachten es die Landesliga-Kicker von Union Schönebeck nicht fertig, diese zu verteidigen. Das Testspiel gegen den Blankenburger FV ging mit 1:2 (1:2) verloren.