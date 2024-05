Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Als „ungünstig“ bezeichnet André Hoof die Situation in den zurückliegenden zwei Wochen. Aufgrund von Pokalspielen und dem Pfingstwochenende waren er und seine Mannschaft, der Landesliga-Spitzenreiter Union Schönebeck, zwei Wochenenden in Folge nicht im Einsatz. „Am Ende ist es aber verständlich, denn ich war immer einer der ersten, der sich beschwert hat, wenn an Pfingsten gespielt wurde“, sagt der Coach mit einem Augenzwinkern. Um die Zeit zu überbrücken, wurde in Schönebeck wöchentlich ein Mal trainiert. Selbst beim freiwilligen Training waren „14, 15 Mann vor Ort“, zeigte sich der Coach beeindruckt. „Wir wollten die Lockerheit und den Spaß beibehalten“, erklärt Hoof. Ob das funktioniert hat, wird sich am Sonnabend ab 15 Uhr zeigen, wenn die Schönebecker zu Gast beim MSV Börde sind.