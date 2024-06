Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Und Thorsten Jockisch dachte: „Ich kann das nicht absagen.“ Am Abend vor dem 43. Hopfengarten-Pokallauf kam bei ihm kurzzeitig dieses mulmige Gefühl auf, das Gewitter mit Regenguss über Magdeburg könnte einen gewaltigen Strich durch seine Rechnung machen. Ausgerechnet bei seiner Premiere. Denn Jockisch stand zum ersten Mal in der Hauptverantwortung für die Austragung der traditionellen Veranstaltung. Also ist der Mann vom HSV Medizin am Sonntagmorgen vor dem Start früher zur vorgesehenen Strecke gegangen, um nach den Bedingungen zu schauen. Ergebnis: An einer Stelle war der Weg vom Regenwasser überflutet, weshalb sich Jockisch für eine kleine Umführung dieser entschied.