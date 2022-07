Staßfurts breite Bank zahlt sich aus

Trotz Trainingslager in den Beinen, bewieß Fußball-Landesligist SV 09 Staßfurt im Erstrundenmatch des Sparkassen-Cups bei Blau-Weiß Pretzien den längeren Atem.

Als Thorben Zöger (r.) und der SV 09 Staßfurt schossen sich in Pretzien souverän zum 7:0 (2:0)-Kantersieg.

Peißen/Staßfurt - Aus den Spielen der zweiten Mannschaft in der Salzlandliga wissen Staßfurts Co-Trainer Patrick Stockmann und seine Vereinskollegen, wie schwierig die Auswärtsspiele in Pretzien sein können. Mit dem entsprechenden Respekt reiste die Landesliga-Elf der Bodestädter deshalb zu den Blau-Weißen. „Es war auf keinen Fall so, dass wir vorher nur darüber nachgedacht haben, wie hoch der Sieg ausfällt“, hielt Stockmann nach dem 7:0 (2:0)-Kantersieg seiner Mannschaft fest.