Am Wochenende starten die Teams des HSV 2000 Zerbst in die neue Saison 2024/2025. Die Blau-Weißen schicken sechs Mannschaften in den Spielbetrieb der Bezirksoberliga Anhalt.

Zerbst. - Am Wochenende ist der Schlachtruf der Zerbster Handballer „Alle Mann ran!“ wieder laut zu hören. Denn da beginnt die neue Spielzeit 2024/2025 für die Blau-Weißen des HSV 2000 Zerbst aus der Sporthalle „Zur Jannowitzbrücke“. Und schon vor dem Start steht fest, dass diese Serie etwas ganz Besonderes werden wird.

Denn neben der Männermannschaft und den Nachwuchsteams der E-, D- und C-Junioren wird endlich wieder eine weibliche E-Jugend und eine Frauenmannschaft auf dem Parkett um Punkte kämpfen.

1. Männer

„Große Klasse“ findet es die Präsidentin des HSV 2000 Zerbst, Karen Straube, dass Fabian Schwenger das Amt des Trainers im ersten Herrenteam übernommen hat. Die Männer werden in der Bezirksoberliga Anhalt spielen und wollen vorn mitmischen. Ob sie die herben Verluste bereits vor dem ersten Saisonspiel, Neuzugang Dominic Luge hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und Sebastian Daudert fällt mit einer Schulterverletzung auf unbestimmte Zeit aus, kompensieren können, muss abgewartet werden.

Auf jeden Fall will das Team guten Handballsport zeigen, sich aufreiben, alles geben und dann wird sich zeigen, wo es sich am Ende unter den insgesamt neun Mannschaften einsortieren kann.Trainer: Fabian Schwenger; Co-Trainer: David Maerten; Betreuer: Thomas Gerke und Matthias Kilz.

Frauen

Nach einer mehr als zehnjährigen Pause kann der HSV endlich wieder ein Frauenteam aufbieten. Dazu werden etliche ehemalige Spielerinnen im Kader sein, aber auch ein paar unbekannte Gesichter.

Trainerin Lisa Schwenger, die in ihrer Laufbahn Oberliga-Erfahrung sammelte und viele Erfolge einfahren konnte, wird die Mannschaft anführen. Sie wird von Thomas Gerke und ihrem Mann Fabian unterstützt. „Ziel wird es sein, in die Serie in der Bezirksoberliga Anhalt reinzufinden und wenn alles gut läuft, in der 11er Staffel vorn mitzuspielen“, hofft Karen Straube. Lisa Schwenger steht für die Bezirksoberliga Anhalt ein Kader von zirka 14 Frauen zur Verfügung.Trainerin: Lisa Schwenger, Steffi Brüsch; Betreuer: Thomas Gerke.

Männliche Jugend C

Die Mannschaft des Trainer-Trios Markus Ganzer, Stefan Rummel und Christian Geilich spielt nun im zweiten Jahr in der neu bezeichneten Bezirksoberliga Anhalt. Die Trainer können auf einen zirka zwölfköpfigen Kader bauen und wollen in der mit acht Teams besetzten Staffel um die vorderen Plätze ein Wörtchen mitreden.

HSV-Präsidentin Karen Straube ist „froh, dass einige Kinder den Abwerbeversuchen der Biberakademie und anderer Vereine, die andere Sportarten ausüben, widerstehen und sich mit ihrem Verein identifizieren“.

Trainer: Markus Ganzer, Stefan Rummel und Christian Geilich.

Männliche Jugend D

Fabian Schwenger, Tino Tiepelmann und Teresa Lüderitz haben eine gute Mannschaft geformt, die nun ihr erstes Jahr „richtigen Handball“ nach neuen Spielregeln spielen wird. Dabei sind noch einige der Jungs im E-Jugend-Alter, doch das Team wollte zusammen bleiben und deshalb gehen alle gemeinsam diese neue Herausforderung in der Bezirksoberliga Anhalt an.

Zehn Mannschaften haben gemeldet. Die zirka 14 Kinder des Trainer-Trios wollen nach Aussage ihrer Präsidentin „erst einmal reinfinden, viel lernen“ und natürlich „viele Punkte holen“. Trainer: Fabian Schwenger, Tino Tiepelmann und Teresa Lüderitz.

MJE und WJE

Neu im Spielbetrieb sind die männliche und die weibliche E-Jugend. Nach der Teilnahme an der Minirunde, wo in gemischten Teams und in Turnierform gespielt wurde, ist es ihr erstes Jahr. Alles ist neu und deshalb werden die Kids vorerst Erfahrungen sammeln. Die MJE um das Trainer-Duo Michael Zimmer und Sebastian Daudert und die WJE, die von Jessika Wallwitz und Henriette Müller trainiert wird, haben insgesamt 25 Kinder zur Verfügung.

Die Jungen spielen nun in einer 12er Staffel und die Mädchen haben es mit acht weiteren Konkurrenten zu tun. Trainer MJE: Michael Zimmer und Sebastian Daudert.Trainerinnen WJE: Jessika Wallwitz und Henriette Müller.

Weibliche Jugend C

Die weibliche Jugend C wird noch nicht im Spielbetrieb mitmischen, denn die Mädchen von Trainerin Karen Straube waren bis zum April nur sieben an der Zahl. Nun erhielten sie weiteren Zuwachs und spielen seit Mai mit zwölf bis 13 Mädchen. Sie werden das Jahr noch nutzen, um spielerisch zu reifen, um dann perspektivisch eventuell eine Mannschaft im Spielbetrieb anzumelden.

Ein erstes Testspiel in Wittenberg war schon vielversprechend. „Die Mädchen haben sich angestrengt, sind viel gelaufen und haben alles gut umgesetzt. Es waren gute Ansätze dabei“, lobte die Trainerin, Es sollen weitere Freundschaftsspiele folgen.Trainerin: Karen Straube, Betreuer: Thomas Gerke und Madlen Neumann.

F-Jugend

Die F-Jugend, auch Minis genannt, werden jetzt noch fleißig trainieren, um dann ab Januar/Februar 2025 an der Minirunde des HVSA teilnehmen zu können. Trainer Tino Tiepelmann kann eventuell auf Unterstützung hoffen. „Mit Markus Piehl hat sich ein Vati bereiterklärt, mit zu helfen. Wir sind derzeit noch im Gespräch“, sagte Karen Straube.Trainer: Tino Tiepelmann.

Zwergengruppe

Die Zwerge, das sind die Handballkids von vier bis sechs Jahren, trainieren bei Henriette Müller, Lisa Schwenger, Jasmin Picht und Tino Tiepelmann. Zirka 25 Kinder kommen regelmäßig montags in die Sporthalle, um sich zu betätigen. In dieser Altersklasse kommt bei den Übungen erstmals der Ball ins Spiel.Trainer: Henriette Müller, Lisa Schwenger, Jasmin Picht und Tino Tiepelmann.

Krabbelgruppe

Der Krabbelsport wird unter Mithilfe der Eltern für Kinder ab dem Babyalter bis vier Jahre angeboten. Unter der Leitung von Matthias Kilz, Thomas Gerke und Madlen Neumann wird dazu mit viel Mühe und Kreativität eine Bewegungslandschaft aufgebaut.Trainer: Matthias Kilz, Thomas Gerke und Madlen Neumann.

Volleyball

Auch Volleyball wird beim HSV gespielt und zwar freizeitmäßig. Dabei treffen sich Sponsoren und ehemalige Handballer jeweils mittwochs, um gemeinsam am hohen Netz Spaß zu haben und sich zu bewegen. Die Leitung obliegt Jens Schönwälder.Trainer: Jens Schönwälder.

Fußball

Ebenso wie die Handballer Volleyball spielen, gibt es auch eine Freizeit-Truppe, die dem Fußballspiel frönt. Auch hier treffen sich unter der Leitung von Gerald Hirt ehemalige Handballer und Väter. Trainer: Gerald Hirt.

200 Mitglieder

Der HSV hat derzeit knapp 200 Mitglieder, ein Dreiviertel davon sind Kinder und Jugendliche und er ist nach Aussage seiner Präsidentin „finanziell gut aufgestellt“. Ein für Karen Straube „leidiges Thema“ sind und bleiben die Schiedsrichter. Ausgebildet sind derzeit mit Fin Koppensdorf, Lena und Josi Straube nur drei Referees. Da Josi Straube in Berlin studiert und noch ihre Knie-OP auskuriert, steht sie auch noch nicht wieder zur Verfügung.

Dafür gibt es Lichtblicke, denn David Maerten, Moritz Radke und Helena Specht lassen sich ab 20. September in Köthen zum Schiedsrichter ausbilden.

Der Verein muss für jede Mannschaft, die er im Spielbetrieb hat, einen Schiedsrichter stellen. Sonst hat er mit Strafen zu rechnen. Hat er in der folgenden Saison noch keine ausreichenden Schiedsrichter, folgen weitere Sanktionen und zwar drohen für die höchstspielenden Mannschaften Punktabzüge. Das will der HSV natürlich unbedingt vermeiden.

Für die neue Serie wünscht sich die HSV-Präsidentin, dass „alle Mannschaften gute und verletzungsfreie Spiele haben, dass sie ihre Vorhaben erreichen können und dass wir diese große Zahl an Mannschaften fortführen und vielleicht sogar aufstocken können“. Vor allem wünscht sie sich, dass „wir irgendwann die Lücke, dass wir keine B- und keine A-Jugend haben, schließen können“.

Am Samstag startet die neue Spielzeit für den HSV, die mit einer großen Saison-Eröffnung ab 14 Uhr gebührend eingeläutet werden soll. Die Frauen und die Männer bestreiten ihre ersten Heimspiele. Um 15 Uhr spielen die Frauen gegen den TV „Frischauf“ Holzdorf und ab 17 Uhr stehen die Männer gegen die SG Kühnau II auf der „Platte“.

Der HSV möchte den Auftakt mit allen Sportfreunden, Sponsoren und Fans gemeinsam feiern und lädt alle dazu ein.

Am Wochenende beginnt die neue Spielzeit 2024/2025 für die Blau-Weißen des HSV 2000 Zerbst. Dann wird ihr Schlachtruf „Alle Mann ran!“ wieder laut zu hören sein.