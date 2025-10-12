weather spruehregen
  4. Zukunft des Handwerks in Zerbst: Als Quereinsteiger zum Meistertitel: Christopher Bulitz lebt seinen Traum als Installateur

Den Meisterbrief frisch in der Hand, blickt Christopher Bulitz voller Tatendrang nach vorn. Der Zerbster hat nicht nur seinen Traumberuf gefunden – er hat auch eine klare Vision, wie es weitergehen soll.

Von Daniela Apel 12.10.2025, 06:15
Als Installateur- und Heizungsbauermeister hat der Zerbster Christopher Bulitz konkrete Zukunftspläne.
Zerbst - Mit dem Meisterbrief in der Tasche kann Christopher Bulitz als Installateur und Heizungsbauer jetzt richtig durchstarten. Und der Zerbster mit dem Faible fürs Handwerk hat einige Pläne für die Zukunft.