Als Quereinsteiger zum Meistertitel: Christopher Bulitz lebt seinen Traum als Installateur

Zerbst - Mit dem Meisterbrief in der Tasche kann Christopher Bulitz als Installateur und Heizungsbauer jetzt richtig durchstarten. Und der Zerbster mit dem Faible fürs Handwerk hat einige Pläne für die Zukunft.