Wo einst die Milchbar in Zerbst stand, wurden Freundschaften gefeiert, erste Küsse getauscht und Versprechen gegeben. Erinnern Sie sich? Teilen Sie Ihre Geschichten mit uns – und helfen Sie, das Geheimnis um die Adresse dieses besonderen Ortes zu lüften.

Zerbst - Erinnerungen sind kostbare Augenblicke. Im besten Fall können wir sie aufschlagen wie die Seiten eines Fotoalbums. Nun fragen wir Sie: Welche Erinnerungen haben Sie an diese Milchbar in Zerbst? Woran denken Sie, wenn Sie dieses Gebäude sehen? An launige Nachmittage und Abende mit Freunden, die kein Ende finden wollten? An die erste Verabredung? Den allerersten Kuss? An Versprechen, die vielleicht bis heute noch ihre Gültigkeit haben? Oder an eine ganz besondere Eissorte und liebe Menschen hinter der Theke?

Und noch eine Frage: Wo stand dieses Gebäude, das längst abgerissen ist und Platz gemacht hat für einen Neubau? Können Sie sich an Zeiten erinnern, als es hier noch keine Milchbar gab? Was war es davor?

Wer besitzt noch private Aufnahmen von der Zerbster Milchbar?

Wir helfen Ihnen gern ein bisschen auf die Sprünge: Dieser klassizistische Bau ist ein Ort mit Geschichte. Schon 1616 wurde an dieser Stelle das ehemalige Gasthaus „Zum weißen Schwan“ erwähnt - abgestiegen sind dort viele Besucher des fürstlichen Hofes. Im 19. Jahrhundert wurde hier jedoch niemand bewirtet.

Lesen Sie auch: Leser erkennen Kino, Milchbar, Roten Garten

Welche Hausnummer in welcher Straße suchen wir? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte, die Sie mit diesem Gebäude verbinden. Rufen Sie am 18. Dezember 2025 in der Zeit von 9 bis 10 Uhr unter (03923) 73 69 25 an. Sie können uns Ihre Erinnerungen bis 20. Dezember 2025 auch per E-Mail an redaktion.zerbst@volksstimme.de zuschicken.

Wir freuen uns auf Ihre Anekdoten! Vielleicht besitzen Sie sogar noch ein Foto aus jener Zeit, das vor oder in der Milchbar entstanden ist. Senden Sie es uns gern zu.