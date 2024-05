Jugend erringt Pokalsieg

dessau/twa/sza. - Die Bogensportler aus Walternienburg waren zum 17. Hobusch-Turnier beim BSC Dessau. Beim Short Metric Turnier, wo aus unterschiedlichen Entfernungen geschossen wird, konnten persönliche Bestleistungen erzielt werden.

Bei schönem Wetter und ganz leichtem Wind herrschten gute Bedingungen. Die vier Walternienburger Jugendschützen wurden ganz toll vom Trainer Hubert Vollroth beim Schießen betreut.

In der Altersklasse U15 männlich/weiblich Jagdbogen wurden die Teilnehmer zusammengelegt. Trotzdem konnte Franz Weller auf 30 m 176 Ringe und auf 20 m 248 Ringe mit zusammen 424 Ringen den zweiten Platz belegen.

In der gleichen Klasse schoss Melina Hübner. Sie belegte mit 414 Ringen den dritten Platz. Ebenso schoss Noah Hagner in dieser Klasse sein erstes großes Turnier und machte seine Sache recht ordentlich. Er erreichte 224 Ringe und belegte Platz 6. Auch die AK U18 männlich-weiblich wurden zusammengelegt. Hier erreichte Laura Hagner 405 Ringe und wurde deutlich Erste.

Bei den Herren Jagdbogen gab es auch über alle AK Zusammenlegungen, also Herren/Herren Ü50 und Herren Ü65. Uwe Meinhold schoss in der AK Herren Ü50/JB sein allererstes großes Turnier. Er konnte mit 515 Ringe einen Bestwert der Burgschützen erringen. Dies bedeutete bei großer Konkurrenz Platz 4.

Bei den Damen und Damen/Ü50 schossen Sandra Seelig und Kerstin Hagner. Seelig erreichte mit 337 Ringen den vierten Platz. Hagner, die neu im Verein ist, schlug sich tapfer und wurde mit 213 Ringen Sechste.

Bei den Herren/Herren Ü50/Ü65 Langbogen konnte Dietmar Koch (Ü65) auf 30 m mit 80 cm Scheibenauflage 221 Ringe erreichen und auf 20 m mit 80 cm Scheibenauflage 283 Ringe. Insgesamt kam er auf 504 Ringe, was den ersten Platz bedeutete.

In der selben zusammengelegten Klasse erreichte Thomas Waßerberg (Ü50) 452 Ringe und den dritten Platz.

Nach dem Schießen und vor der Siegerehrung fand als Überbrückung der Wartezeit ein Glücksschießen statt. Dort wurde an einer beliebigen Stelle der Zielscheibe, für alle Schützen nicht sichtbar hinter der Scheibenauflage, ein Glücksklee angebracht. Dabei spielte es keine Rolle, auf welche Stelle der Zielscheibe man traf, das Glücksklee konnte überall sein. Die Walternienburger Schützen waren zwar dicht dran, aber die Mitte des Glücksklees traf diesmal ein anderer.

Das Wichtigste an diesem Tag, war aber der Hobusch-Wanderpokal. Die Walternienburger waren mit zwei Mannschaften am Start, die der stellvertretene Vereinsvorsitzende Thomas Waßerberg zusammengestellt hatte. Für Walternienburg 1 starteten Dietmar Koch, Uwe Meinhold und Thomas Waßerberg. Für Walternienburg II schossen Franz Weller, Melina Hübner und Laura Hagner. Um Chancengleichheit über alle Bogen- und Altersklassen zu gewährleisten, griff der BSC Dessau zu folgendem Modus: Der bestehende Landesrekord in der Alters-/Bogenklasse ist maximal 100 Prozent, darunter und darüber entsprechend weniger oder mehr.

Angemeldet hatten sich zwölf Mannschaften. Walternienburg 1 hatte dann einen Schnitt von 91,6 Prozent und belegte den sechsten Platz. Walternienburg II, die Jugend, schoss praktisch alles in Grund und Boden und die alten Landesrekorde wurden zum Teil sehr deutlich übertroffen. Mit einem Durchschnitt von 155 Prozent belegte das Team sehr deutlich den ersten Platz und konnte verdient den Hobusch-Pokal in Empfang nehmen.

Insgesamt war es ein sehr erfolgreiches Wochenende der Burgschützen mit ganz tollen Ergebnissen. Ein großes Lob gebührt allen Helfern vom BSC Dessau, die ein ganz tolles Turnier veranstaltet haben.

Wer Lust auf Bogenschießen oder Fragen zu den Trainingszeiten hat, kann sich bei Heiko Block unter Telefon (0152/27241861) melden oder sich auf der Homepage unter: www.milvus-walternienburg informieren.