zerbst. - Die Abteilung Basketball des Turnvereins Gut Heil Zerbst richtete erneut - und dies nun schon traditionell - den Basketball-Aktionstag aus. Zwar wusste Abteilungsleiter Franz Bender nicht genau, wie oft dieser Tag im Zeichen des Basketballs, der am vergangenen Donnerstag stattfand, schon ausgerichtet wurde, meinte aber, es könnte sogar das zehnte Mal gewesen sein. „Vielleicht ist es sogar ein Jubiläum heute, ich weiß es gar nicht“, lächelte er.

Im Sportzentrum Nord tummelten sich über 90 Kinder aus zwei vierten Klassen des Zerbster Gymnasiums Francisceum und zwei sechste Klassen der „Astrid Lindgren-Grundschule“. Für die Kids und ihre Lehrer aus der „Astrid Lindgren-Grundschule“ war es eine Premiere, für die Gymnasiasten eine Fortsetzung.

„Die ’Astrid Lindgren-Grundschule’ hatten wir schon öfter eingeladen, aber es hatte nicht geklappt. Nun freuen wir uns natürlich, dass die Kinder hier sind“, sagte Franz Bender.

Der Projekttag soll den Kindern Spaß machen, aber natürlich auch dafür sorgen, dass der eine oder andere Interesse entwickelt und in den Verein kommt: „Wer mit Basketball in Berührung kommt und meint, dass ist etwas, was Spaß macht, dann freuen wir uns, wenn er zu uns zum Training kommt“, sagte der Abteilungsleiter. Eigens dafür wurden Flyer verteilt, wo alle Informationen kompakt zusammengefasst wurden. „Hauptsächlich soll aber der Spaß im Mittelpunkt stehen. Dass Deutschland jetzt für vier Jahre Weltmeister ist, wollten wir ein bisschen auskosten. Und da haben wir uns als Verband zur Aufgabe gemacht, dass die Schüler jeder Schule einmal mit Basketball in Berührung kommen. Und wer Lust hat, Basketball zu spielen, kann dann zu uns in den Verein kommen.“

Franz Bender unterstrich, dass solche Veranstaltungen „mit viel Mühe und Herzblut“ durchgeführt werden, „in der Hoffnung, den einen oder anderen dazu zu gewinnen“.

70 Mitglieder – 50 Kinder

Aktuell hat die Abteilung Basketball des TV Gut Heil zirka 70 Mitglieder, darunter 50 Kinder. In der neuen Serie sollen dann neben dem Herrenteam auch wieder Kinder- und Jugendmannschaften in den Spielbetrieb einsteigen. Testspiele gab es schon reichlich und die Vorbereitung läuft weiter. „Wir werden in der neuen Saison tatsächlich mit fünf Mannschaften starten, mit der U10, der U12, der U14, der U18 und einer Herrenmannschaft. Wir sind ganz positiv gestimmt, dass wir im ersten Jahr viel Erfahrung sammeln dürfen“, weiß der Zerbster, dass der Spielbetrieb erst anlaufen muss. Obwohl der Aufschwung im Bereich Basketball unerkennbar ist, unterstrich Franz Bender, dass die Abteilung „noch genügend Kapazitäten hat, um noch Kinder aller Altersklassen aufzunehmen. Jeder kann gern vorbeikommen.“

Ein Trainerproblem gibt es nicht. „Ich denke, mit der Trainerausbildung müssen wir uns zeitnah auseinander setzen. Aber dadurch, dass wir eine gute Jugendarbeit leisten, ziehen wir die Trainer automatisch mit heran. Dass heißt, der eine oder andere, der sich engagieren möchte, wird aus dem Jugendbereich heraus ein Traineramt übernehmen. Ich denke, es ist am sinnvollsten, sich aus sich heraus selbst zu helfen, als zu versuchen, extern Leute heranzuholen“, findet Franz Bender.

Auf jeden Fall ist die Basketball-Abteilung wieder im Aufwind. „Wir freuen uns total. Gerade mit Dennis Haack haben wir jemand gefunden, der sich extrem reinhängt und ganz viele tolle Sachen auf die Beine stellt. Das wäre ohne ihn nicht möglich. Er ist auch bei jeder Veranstaltung dabei und opfert ganz viel seiner Zeit. Er könnte selbst bei den Herren mitspielen, setzt aber die Prioritäten klar bei den Kindern. Sein Engagement ist hervorzuheben“, betonte Franz Bender.

Er musste dann auch wieder los, um seine Station, den Standwurf, zu betreuen und die Kids dazu anzuleiten.

Am Ende des Tages erhielten alle Kids an jeder Station, die es zu bewältigen gab, Punkte und am Ende das Spielabzeichen Basketball in Silber. Ein super Projekt, dass seine Fortsetzung finden wird.

Passen und Fangen war eine der fünf Stationen, die es zu bewältigen galt. Sport Print Zander

Am Ende gab es den Stempel für die erreichten Punkte und das Spielabzeichen Basketball in Silber. Sport Print Zander

Jona Elias Böhm (rechts), der Handball beim HSV 2000 Zerbst spielt, zeigte sich sehr talentiert. Er schaffte es, beim Standwurf zehnmal in den Korb zu treffen. Sport Print Zander

Karl Friedrich Krüger (links) rudert beim SC Magdeburg. Er zeigte aber auch beim Basketball sein Können. Sport Print Zander