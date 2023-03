Zerbst - Der SKV Rot Weiß Zerbst konnte am Wochenende den Deutsche Meistertitel bereits zum 17. Mal in Folge einfahren. Für den Youngster der Rot-Weißen, Alex Karl, war es der erste Deutsche Meistertitel in seiner jungen Laufbahn.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.