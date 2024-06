TSV-Nachwuchs gibt Ton an

Zörbig. - 51 Leichtathleten aus sechs Vereinen folgten der Einladung des SV Zörbig zum Sprungmeeting. Das Wetter war regnerisch und windig bei 16°C, es boten sich nicht die besten Wettkampfbedingungen. Der Veranstalter hatte Unterstellmöglichkeiten für die Athleten vorbereitet und war dankbar für die Schirm-Hilfen der Eltern bei den Wettkämpfen.

Da das Teilnehmerfeld übersichtlich war, wurden die Wettbewerbe in kürzerer Zeit absolviert, der Zeitplan wurde angepasst. Die Leichtathletinnen des TSV Rot-Weiß Zerbst, Laura Heine (W11), Clara Krug (W13) und Fenja Nierenberg (W14), begannen mit dem Hochsprung.

Laura schaffte bis 1,15 m jede aufgelegte Höhe im ersten Versuch. Sie kämpfte sich mit drei Versuchen über die 1,20 m, scheiterte jedoch knapp. Damit belegte sie mit neuer persönlicher Bestleistung (PB) Platz 2.

Persönliche Bestleistungen

Clara konnte im dritten Versuch die 1,20 m überspringen und blieb im Wettbewerb. Die Höhe von 1,25 m schaffte sie im zweiten Versuch und kämpfte mit drei Versuchen über 1,30 m und dem Wind mit starken Böen, der die Sprunglatte von den Lattenauflegern blies. Die Sportler mussten wiederholt abwarten, um regulär springen zu können. Clara gewann in ihrer Altersklasse (AK) mit einer Höhe von 1,25 m.

Fenja schaffte jede Höhe bis 1,30 m jeweils im ersten Versuch und konnte Kräfte sparen. Die Höhe von 1,35 m übersprang sie im zweiten Versuch. Beherzt ging sie die 1,40 m an, scheiterte an der Höhe knapp im letzten Versuch. Sie freute sich über ihre tolle PB in ihrem ersten Hochsprungwettkampf und Platz 1 in ihrer AK.

Der Weitsprung der Jungen fand zeitgleich zum Hochsprung der Mädchen statt. Willi Heinrich (M12) erzielte von sechs Sprüngen vier gültige Versuche und erzielte im letzten Versuch mit 3,73 m sein persönlich bestes Ergebnis. Er gewann seine AK.

Franz Elmenthaler (M13) konnte mit fünf gültigen Versuchen in seinem letzten Sprung mit 4,20 m den 1. Platz erreichen.

Ben Hohmann (M15) begann seinen Wettkampf mit zwei ungültigen Sprüngen. Der dritte Sprung war gültig und wurde mit 5,71 m sein weitester. Mit dieser PB erzielte er Platz 1 und schaffte die Qualifikation für die Mitteldeutschen Meisterschaften der M15.

Noch vor dem Mittag wechselten die Mädchen zum Weitsprung. Laura steigerte sich im Wettkampf vom ersten bis zum sechsten Versuch. Dort erzielte sie eine neue PB von 3,58 m und gewann ihre zweite Silbermedaille. Auch Clara steigerte sich im Wettkampf und kam mit einer Weite von 4,22 m im letzten Versuch mit PB auf Platz 1.

Vivien Scholz (W13) schaffte im zweiten Versuch 3,10 m und konnte in ihrem ersten Wettkampf das Podium erreichen. Sie freute sich über Bronze. Fenja setzte beim ersten Versuch ihre Sprintfähigkeit gekonnt in den Sprung um und kam auf eine Weite von 4,21 m. Mit PB siegte sie souverän.

Event eine Bereicherung

Willi Heinrich war in seinem ersten Hochsprungwettkampf sehr aufgeregt und begann mit einer Höhe von 1,15 m. Er konnte die nächsten Höhen bis 1,30 m jeweils überspringen. Bei 1,35 m kämpfte er in drei Versuchen, scheiterte an diesem Tag, der bei Nässe besondere Anforderungen stellte.

Franz stieg mit 1,35 m und einem Fehlversuch in den Wettkampf ein und schaffte die 1,40 m gleich im ersten Versuch.

Ben Hohmann stieg bei dieser Höhe ein und kam bis 1,50 m. Alle drei männlichen Aktiven des TSV konnten in den AK zur Freude der Trainer und mitgereisten Eltern siegen. Die Mädchen standen ihnen mit den Leistungen nicht nach. Alle bestimmten in den beiden Disziplinen das Niveau in den Wettbewerben.

Das Wettkampfformat Sprungmeeting in Zörbig ist eine Bereicherung für die Leichtathletik im Landkreis. In den nächsten Jahren können dort hoffentlich weitere Kinder und Jugendliche Wettkampfluft erleben.