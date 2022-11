Die USA gehen nicht unter

Die Demokratie in den USA geht nicht unter. Das ist die beruhigendste Feststellung nach den Midterm-Wahlen. Aber dort wie hier: Je nach wirtschaftlicher Entwicklung ist das Ende noch offen.

Es ist zumindest nicht so schlimm gekommen, wie es die Umfragen befürchten ließen. Die „rote Welle“ ist bei den Midterm-Wahlen in den USA ausgeblieben, auch wenn die Demokraten Stimmen und Mandate verloren haben. Die Wahl hat Donald Trump nicht gestärkt. Sein Konkurrent um die Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner hat dazu gewonnen. Ron DeSantis will sicher nächster Präsident der USA werden. Einige der von Trump unterstützten Kandidaten waren unterlegen. Ihr Niveau war selbst eher republikanisch gesinnten Wählern zu niedrig. Vielleicht dämmert es jetzt vielen Republikanern, dass Trump nicht unbedingt ihr Heilsbringer ist.