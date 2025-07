fragt man Magdeburger nach ihren Lieblingsplätzen in der Stadt, werden häufig die schönen Parks genannt. Ganz oben auf der Liste steht aber natürlich auch die Elbe.

Sie gehört auch für mich zu den „Sehnsuchtsorten“ in meiner Freizeit. Ach, was sage ich: Ich genieße es schon, auch einfach nur über den Fluss zu fahren. Wenn es die Zeit erlaubt, radeln wir aber gern ausgiebiger immer an der Elbe entlang, auf jedem Meter Radweg, der hier im Stadtgebiet – trotz Baustellenchaos – verfügbar ist. Das Schöne daran: Es gibt immer was zu sehen. Auf dem Wasser oder am Ufer.

Und wenn wir dann entlang der Strecke für einen Imbiss, Kaffee, ein Eis oder Radler irgendwo einkehren und dabei auch noch den Ausblick auf die Elblandschaft und schöne Stadtkulisse (bestenfalls bei Sonnenschein) genießen können, fühlt sich das für mich glatt wie ein Miniurlaub an.

Davon kann ich nicht genug bekommen – gerade jetzt im Sommer. Ganz oft sage ich mir in solchen Momenten, dass diese Erkenntnis einfach wahr ist: Das Gute liegt manchmal so nah ...

Viele Grüße für heute, Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Brückeneinschub: Der Einschub der ersten Behelfsbrücke am Damaschkeplatz soll heute um 11 Uhr stattfinden. Dann soll ein großer Kran die Behelfsbrücke auf die bereits am Dienstag durch Bauarbeiter montierten Vorrichtungen auf den östlichen Widerlagern setzen. Vor knapp drei Monaten musste die Ringbrücke am Damaschkeplatz wegen Einsturzgefährdung gesperrt und kurz darauf abgerissen werden. Ab dem 11. August sollen die Behelfsbrücken in beide Richtungen jeweils einspurig befahrbar sein. Auch der Bereich unterhalb der Brücke soll dann wieder für den Verkehr freigegeben werden.Konzert: Im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 ist ab 20 Uhr das Trio Trezoulé um die Berliner Akkordeonistin Cathrin Pfeifer zu erleben. Das Ensemble bringt eine Klangsprache auf die Bühne, in der Jazz, Weltmusik und folkloristisch inspirierte Strukturen miteinander verbunden sind. Büchermarkt: Im Literaturhaus Magdeburg findet ab 17 Uhr die zweite Büchertauschparty unter dem Motto „Edition Urlaubslektüre“ statt. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort ist das Haus in der Thiemstraße 7.