Kleine Unternehmen sterben, die Regierung nimmt sich eine Auszeit, Friedrich Merz macht wieder einen Fehler und Putin war es mal wieder nicht

Laut einer großen Umfrage der Firma Lexware, die auch von anderen Studien bestätigt wird, fürchtet jede fünfte Firma den Winter nicht zu überstehen. In Sachsen-Anhalt sind viele Firmen, den Kostensteigerungen noch hilfloser ausgeliefert als im Westen. Sie konnten sich nicht jahrzehntelang Speck anfressen, um einen harten Winter zu überstehen. Typisches Bepsiel ist der trasditionsreiche Bonbon-Hersteller Bodeka in Oschersleben. Nach 130 Jahren könnte dort bald Schluss sein. Energiepreise hoch, Zucker doppelt so teuer - keine Chance für ein Unternehmen ohne große Rücklagen.