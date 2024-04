Was geht in Sachsen-Anhalt

Der Osterausflug mit Freunden begann alles andere als planmäßig. Unser Großer hatte nicht bedacht, dass man den Daumen beim kraftvollen Zuschlagen der Autotür doch vorher besser aus der Gefahrenzone nimmt. Sekundenbruchteile später erfuhr von dieser Fehleinschätzung der gesamte Parkplatz. Und nichts zum Kühlen da. Ich schleppte also das 20-Kilo-Paket auf dem Arm weiter, hinein in den Tierpark, auf den wir uns bis wenige Minuten zuvor noch gefreut hatten. Auch hier keine Kühlung in Sicht. Da kam Papa das Wundermittel in den Sinn: Eis. Genauer gesagt diese furchtbaren Slushs, die aus zerkleinerten Eiswürfeln mit extrem künstlichem Geschmack bestehen. Papa kaufte es also und rein den Daumen. Widerwillig ließ Sohnemann das über sich ergehen. Es entwickelte sich ein Wechselspiel zwischen Kosten und Kühlen. Nur der Daumen war nachher wirklich richtig blau – es hatte nämlich nur Heidelbeer-Slush gegeben ...



Ich bin Joel Stubert und habe zwei Kinder, 3 und 5 Jahre alt.

In unserem Familiennewsletter finden Sie Themen rund ums Familienleben in Sachsen-Anhalt, Ausflugtipps und ein Gewinnspiel. Heute verlosen wir zwei mal zwei Tickets für den Zoo in Magdeburg. Also, los geht's:

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Schnippeln, braten oder den Tisch decken: Die Initiative „Ich kann kochen!“ mit Starköchin Sarah Wiener in der Kita Sonnenschein in Bad Kösen im Burgenlandkreis zeigt bereits den Kleinsten, wie wichtig gesunde Ernährung ist.

Tiefster Stand seit 2006: Jugendliche haben keine Lust mehr auf Komasaufen! Lange war die Zahl der Klinikeinweisungen wegen Alkoholvergiftung hoch. Die Krankenkasse KKH stellt fest: Das hat sich geändert - massiv.

Für Schulstarter: Das Kind will Rosa, Glitzer und Einhornmotive. Die Eltern wollen, dass der Ranzen gut sitzt und, wenn er schon teuer ist, lange hält. Worauf Eltern achten sollten - und wie sie Fehler vermeiden.

Apropos:

Wohin mit dem Schreibtisch fürs Schulkind: Nicht immer sind Wohnungen so geräumig, wie Eltern sie gern hätten. Braucht das frisch gebackene Schulkind einen Platz zum Lernen, sind oft schlaue Lösungen gefragt – und ein wenig Flexibilität.

Schulschwänzer: Sachsen-Anhalts Bildungsministerium verschärft das Vorgehen bei Verletzungen der Schulpflicht. Was geplant ist.

Protest in Havelberg: Eltern starten Petition gegen Unterrichtsausfall. Der Lehrermangel am Gymnasium in Havelberg ist akut. Das hat Folgen.

Massiver Anstieg der Kita-Gebühren: Trotz heftiger Kritik: Die Stadtverwaltung will die Kita-Gebühren anheben. Warum Eltern in Halle bald deutlich mehr zur Kasse gebeten werden sollen.

Medizinische Versorgung im Burgenlandkreis: Zeitzer Mütter gehen mit kranken Kindern auf Tour nach Altenburg und Gera. Fehlende Kinderärzte können lebensgefährlich für die Kleinen sein – und bremsen auch den so sehr erhofften Zuzug nach Zeitz aus. Wie Betroffene die Situation schildern.

Arendseer Kurklinik bis Ende 2024 restlos ausgebucht: Auch immer mehr Väter erholen sich in der Einrichtung am Arendsee. Klarer Standortvorteil: Die gute Luft, die Natur und die Ruhe. Für letztere sorgt zudem eine strikte Besuchsregelung.

Mama feiert - Partys in Halle: Organisatorin Jana Köhn feiert am 6. April wieder im Turm in Halle. (Foto: Köhn)

Magdeburg bietet Partyspaß für jedes Alter: „Mama geht tanzen“ und „Mama feiert“ für Mütter, „School’s Out Party“ und „Teenieparty“ für Schüler – in Magdeburg gibt es immer mehr Feier-Formate, die nicht die klassische Zielgruppe aufs Tanzparkett locken.

Immer mehr Kinder in Not: In Anhalt-Bitterfeld werden dringend Pflegefamilien gesucht. Nur welche Voraussetzungen sollten Interessenten mitbringen? Wie erfolgt die Vermittlung der Kinder?

Generationen: Die Kita in Flessau kooperiert mit dem Seniorenheim in Bismark. Wie die Generationsbrücke im Kreis Stendal bringt viel Freude bringt.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Niklas (5) betrachtet mit seinem Vater ein Bild von Albrecht Dürer und lauscht gebannt: „Dürer hat vor ganz langer Zeit gelebt, vor etwa 500 Jahren“, sagt der Vater. Darauf Niklas:

"Wow, Papa, da warst du ja noch Jugendlicher!" Niklas (5)

Kultur mit den Kids: unsere Ausgehtipps für Familien in Sachsen-Anhalt

Auch am kommenden Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt viele interessante Veranstaltungen für Familien. Wir zeigen einige Ausgehmöglichkeiten für Groß und Klein: Wo ist was los, neben Magdeburg und Halle?

23.03.2024, Sachsen, Döbeln: Bei der Eröffnung von Karls Erlebnis-Dorf durchschneiden der Oberbürgermeister der Stadt Döbeln, Sven Liebhauser (CDU, l-r), Robert Dahl, Inhaber Karls Markt OHG, und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) das Eröffnungsbanner. (Foto: dpa)

Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln: Zu wenig Parkplätze, schmutzige Toiletten, lange Warteschlangen: Viele Google-Bewertungen zu Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln fallen negativ aus. Das sagt Karls-Geschäftsführer Robert Dahl dazu.

Aktion im Freizeitpark: In Sachsen-Anhalt starten die Freizeitparks in die neue Saison. Sechs Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

Der Zoo Leipzig atmet auf: Der an den Ostertagen aus dem Zoo Leipzig gestohlene Bartaffe ist wieder da. Wie die Leipziger Polizei und der Zoo mitteilten, wurde das Tier auf einem Baum im Stadtteil Reudnitz entdeckt und schließlich eingefangen.

Kaulitz-Brüder wettern gegen Zoo Magdeburg: Die Schimpansen im Magdeburger Zoo sollen am sogenannten "Over-Grooming" leiden. Sie reißen sich büschelweise Haare aus. Dies nahmen die Kaulitz-Brüder zum Anlass, den Zoo Magdeburg zu kritisieren. Wie dieser reagiert.

Familienkonzert mit „Pit & Poldi“ in Dessau

Am Ostersonntag lädt das Freilichtmuseum Diesdorf zu einem Bummel über den Frühlingsmarkt ein. (Foto: Freilichtmuseum Diesdorf)

Kinder ab 5 Jahren dürfen sich erneut auf eine Begegnung mit der uralten Theater-Ratte Poldi und der vagabundierenden Maus Pit im Großen Haus freuen. Auch beim zweiten „Pit & Poldi“-Familienkonzert begeben sich die beiden beliebten Nagetiere auf eine Entdeckungsreise in die Welt der klassischen Musik und lernen die Magie des Orchesters kennen. Auf spielerische Weise kommen hier die Anhaltische Philharmonie und das Puppentheater zusammen und bieten ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Kompositionen von Mozart, Beethoven, Bartók, Debussy, Bernstein bis hin zu ABBA-Songs.

Datum: 28. April, 15 Uhr und am 29. April um 10 Uhr sowie am 5. Mai um 16 Uhr | 5+ | Anhaltisches Theater

Auf der Suche nach dem goldenen Ei in Bernburg

Eine originelle Osterüberraschung gilt es im Museum des Bernburger Schlosses zu finden. Alle Kinder und Erwachsenen können sich bis zum 7. April an der Eulenspiegel-Ei-Suche beteiligen. Während dieser Suche sind drei Stationen zu entdecken: die Hofstube, das Kellergewölbe sowie den "Blauen Turm" mit heimischen Sagen. Wer das goldene Ei gefunden hat, malt eine vorbereitete Osterüberraschung aus und schmückt damit den Eulenspiegel Osterbaum in der Hofstube. Für Groß und Klein gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Datum: bis zum 7. April, 10-16 Uhr (ab April bis 17 Uhr),

Museum Schloss Bernburg

Family Club in Magdeburg

Der Family Club ist Magdeburgs neue Club-Veranstaltung für die ganze Familie! Auszugehen, Musik zu hören und im Club tanzen? Die Festung Mark hat den "Family Club" ins Leben gerufen - die Tagesparty, zu der Eltern und Kinder einfach gemeinsam zur Party gehen. Die perfekte Mischung aus Party und Kinderevent - Coole Musik, lecker Essen, Kinderfreundliches Ambiente und einige Side Events, die sowohl Eltern als auch deinen Kindern gefallen werden. Mit am Start: Kinderschminken und Tattoos, Live DJ, Wickeltische vor Ort, Seifenblasenmaschine, Schneemaschine und coole Effekte

Neon- und LED-Artikel, Luftballons + Knicklichter, Popcorn, Pommes & Snacks vor Ort, Discokugel + Deko

Datum: 7. April (ausverkauft) nächster Termin am 16. Juni, 14 bis 17 Uhr, Festung Mark

Trödel im Tierpark Walbeck (Hettstedt)

Der nächste Familienausflug könnte in den Tierpark Walbeck (Landkreis Börde) gehen. Neben einer großen Tiervielfalt gibt es auch einen Spielplatz für die kleinen Besucher. Am 7. April gibt es einen Flohmarkt.

Datum: 7. April, Trödelmarkt, ab 10 Uhr, Tierpark Walbeck

Spiel und Spaß im Krokoseum in Halle (Foto: Jörg Gläscher)

Geschichtenerfinder im Krokoseum in Halle

Wer wollte nicht schon einmal ein starker Riese sein, eine schöne Prinzessin oder ein mutiger Drachenkämpfer? In der BuchKinderWerkstatt im Krokoseum können 6- bis 12-Jährige all das werden! Mit Farbe und Druckerpresse können die Kinder ihre Geschichten selbst bebildern, so dass sie zum Schluss sogar ein eigenes Buch herstellen können! Bis dahin ist es aber ein langer Weg und damit nicht zwischendurch die Puste ausgeht, kommen regelmäßig echte Autoren zu Besuch, die den jungen Schreiberlingen Tipps und Tricks verraten.

Datum: 10./17. April, 16-18 Uhr, Krokoseum

Maja: Kleine Biene auf großer Bühne in Halle

Eine Goldlocke! Diese Biene hat eine Goldlocke! Und noch dazu so gar keine Lust, ihr Leben im Dienste der gestrengen Königin im Bienenstock zu verbringen. „Was ein Skandal!” Majas Herz pocht und sehnt sich nach Freiheit. Zu viele Fragen drängen sich in ihrem Kopf unter den zitternden Fühlern. Was ist der Mond? Gibt es eine Welt hinter der Brombeerhecke? Lauern tatsächlich überall unsichtbare Gefahren? Waldemar Bonsels' Kinderbuch über die Biene Maja entspringt eine der wohl populärsten Figuren des Kinderfernsehens. Das Thalia Theater Halle bringt Majas Geschichte als Musiktheater für die ganze Familie auf die Bühne.

Datum: Kostprobe am 8. April im Operncafé, Premiere am 19. April, 19 Uhr, 21. April, 16 Uhr | 6+, Oper Halle

Hase jagt Igel in Halle

Hase gegen Igel! Nee, Hase gegen Igelin! – Bisher lief es mit den Nachbar*innen eigentlich ganz gut, doch als der etwas zu hochmütige Hase den Igel ein »Krummbein« nennt, platzt der Igelin der Kragen und sie will etwas unternehmen. Und als dann noch der Hase ein großes Geschäft schnuppert und sich den Rübenacker unter die Nägel bzw. die Pfoten reißen will, muss etwas getan werden … Das Grimmsche Original hat Kabarettist und Dichter Peter Ensikat (1941– 2013) für das Berliner Theater der Freundschaft1982 adaptiert und gehörig durchgewirbelt. In seiner Variation des Märchens werden vermeintliche Realitäten auf den Kopf gestellt, so lassen sich mit Mut und ein bisschen Aberwitz Machtverhältnisse spielerisch ändern.

Datum: 10. April, 10 Uhr, | 4+, nt-Kammer, 14., 15. und 16. Mai, 10 Uhr, sowie 20. Mai, 15 Uhr, nt-Schaufenster

Szene aus »Hase und Igel« Falk Wenzwl

Und hier gibt's was zu gewinnen: 2x2 Tickets für den Zoo in Magdeburg

Hui, was für ein Sausewind! Malia ist mit seinen knapp fünf Monaten natürlich längst kein Baby mehr. Aber trotzdem allerliebst! Was das kleine Spitzmaulnashorn im Magdeburger Zoo schon gelernt hat? Über die Außenanlage sausen, matschen und neugierig alles Neue erforschen. Der Zoo ist quasi ihr Königreich! Denn „Malia“ bedeute auf Swahili so viel wie „Königin“. Den Namen hat Nashorn-Mutter Malaika selbst ausgesucht. Zur Auswahl standen auch Mara und Masabi, aber die Futterportion mit dem Namen „Malia“ hat die graue Dame zuerst gefressen – und damit den Namen festgelegt. Übrigens: Malia ist das einzige Östliche Spitzmaulnashorn, das im vergangenen Jahr in Deutschland geboren wurde.

Was es sonst noch zu erleben gibt: Giraffen, Paviane, Pinguine und die farbenprächtigen Mandrillen sowie zwei Zoospielplätze.

Süüüß! Malia als kleines Nashorn-Baby. Mittlerweile ist sie schon etwas größer und im Zoo Magdeburg zu sehen. (Foto: dpa)

Wir verlosen 2x2 Erwachsenen-Tickets für den Zoo in Magdeburg: Warum Erwachsenen-Tickets? Weil Kinder bis zwölf Jahre im Zoo in Magdeburg sowieso freien Eintritt haben.

Schreiben Sie bis zum 10. April eine E-Mail mit dem Betreff „Zoo Magdeburg“ und vergessen Sie Ihre Adresse nicht. Hier finden Sie unsere Datenschutzerklärung.

Viel Glück und sonnige Grüße aus der Eltern-Ecke!