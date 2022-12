Christian Beck: Ich freue mich total darauf, mit der Familie abzuschalten

Nun bin ich mit meinem Team BFC Dynamo in der Winterpause angekommen. In den vergangenen Wochen war es ein wenig komisch, dass wir gefordert waren, während das Leder in den Ligen eins bis drei schon ruhte. Da sah man Bilder von seinen Berufskollegen, die in der Wärme sitzen, und man selbst steht noch auf dem Rasen. Aber es sind es ja die Viertligisten, die eine normale Saison spielen.