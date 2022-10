Auswärts beim HSV: Das Spiel kommt zur Unzeit für den FCM

der 1. FC Magdeburg befindet sich in der größten Krise der bisherigen Saison. Die Leistungen bei der 0:1-Niederlage in Sandhausen und vor allem jüngst beim 0:2 gegen Braunschweig waren viel zu schlecht für Liga zwei. Steigert sich Blau-Weiß nicht erheblich, führt der Weg nur in eine Richtung: zurück in Liga drei.

Da steht Trainer Christian Titz aktuell natürlich in der Kritik. FCM-Anhänger sind derzeit extrem ernüchtert, enttäuscht und teils verärgert. In dieser extrem angespannten Situation wären drei Punkte am kommenden Wochenende eigentlich Pflicht.

Partie gegen den HSV kommt zur Unzeit

Doch am Sonntag gastiert der Club ausgerechnet beim Aufstiegsfavoriten Hamburger SV. "Auweia", ist da ein berechtigter Gedanke. Tabellenerster der 2. Bundesliga ist der HSV aktuell nicht mehr. Denn am vergangenen Freitag unterlagen die Rothosen im so bedeutsamen Stadtderby bei St. Pauli mit 0:3. An diesem Dienstag folgte dann im DFB-Pokal bei RB Leipzig die nächste Niederlage (0:4).

Klar, der HSV ist wegen dieser zwei Pleiten angeschlagen. Doch gut für Magdeburg ist das keineswegs. Im Gegenteil: Die Partie gegen den Hamburger SV kommt zur Unzeit. Denn der HSV möchte sich den Frust von der Seele schießen.

Es kann also eine weitere bittere Partie für den FCM werden. Aber wer weiß, ob an einem Sahne-Tag gegen angeknackste Hamburger nicht sogar etwas drin ist. Gleichwohl wäre es eine Riesenüberraschung, wenn Blau-Weiß punktet. So wie 2019, als Magdeburgs Philip Türpitz das Siegtor beim HSV schoss. Damals wurde der Club von mehreren Tausend Fans begleitet. Das wird er auch jetzt wieder – ein gutes Omen?

Personell bahnen sich beim Team von Trainer Titz Veränderungen an. Der Coach setzt im Mittelfeld womöglich auf Lufthoheit und Zweikampfstärke. Das kann ein Weg sein, um die so wichtigen Zähler tatsächlich mitzunehmen.

Blau-Weiße Grüße

Yannik Sammert

Volksstimme verlost Tickets fürs FCM-Heimspiel gegen Heidenheim

Wir verlosen 3x2 Karten für das Heimspiel am 28. Oktober gegen den FC Heidenheim. Wer Tickets gewinnen möchte, schreibt bis Dienstag, 25. Oktober, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Heidenheim“ sowie Namen und Telefonnummer an [email protected] oder als Antwort auf diesen Newsletter. Die Gewinner werden im darauffolgenden Newsletter namentlich bekanntgegeben und per Mail von uns benachrichtigt. Viel Glück!

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen zum Gewinnspiel.