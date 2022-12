Beim FCM tut sich wieder etwas

Zwischenzeitlich herrschte beim 1. FC Magdeburg viel Ruhe. Im Zuge der Winterpause zog sich der Zweitligist komplett zurück. Die Spieler machten unter anderem Urlaub, kamen zu frischen Kräften - damit sie wieder mit neuer Energie mit Blick auf die zweite Saisonhälfte im Unterhaus durchstarten können.

Seit das Montag geht es beim FCM wieder los. Zunächst stand zu Wochenbeginn der Laktattest an, am Dienstag und Mittwoch ging es jeweils auf den Platz mit dem Ball am Fuß. All das, was die Akteure in den vergangenen Wochen sicherlich schmerzlich vermisst haben. Doch nicht nur auf dem Trainingsplatz hat sich etwas getan.

Denn der Aufsteiger hatte eine Neugkeit, die den einen oder anderen FCM-Fan sicherlich erfreut, parat. Christian Titz hat seinen Vertrag als Cheftrainer in Magdeburg verlängert. Damit setzt der Club ein starkes Zeichen und gibt dem 51-Jährige die Chance, an der MDCC-Arena nachhaltig etwas aufzubauen.

Zudem gibt es neue Informationen mit Blick auf das Trainingslager. Bislang stand nur das Land fest, indem sich der Verein vom 4. bis zum 14. Januar auf die Rückrunde im Unterhaus vorbereiten wird. Titz und Co. beziehen ihr Trainingslager im türkischen Belek - wie im vergangenen Jahr. Allerdings werden sie dort zwei Tage länger vor Ort sein, als noch zu Jahresbeginn. Zudem soll vor dem Jahreswechsel noch ein Testspiel absolviert werden. Planmäßiger Gegner auf eigenem Platz am 21. Dezember um 13 Uhr ist der FSV Zwickau. Kurzum: Beim FCM tut sich wieder nach der langen Pause etwas - auf dem Platz, neben dem Platz und mit Blick auf die kommenden Wochen.

Bau-Weiße Grüße

Patrick Nowak