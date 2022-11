FCM gegen Darmstadt: Neuer Glaube trifft auf Selbstbewusstsein

die Hinrunde in der 2. Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Für den 1. FC Magdeburg stehen in diesem Kalenderjahr noch zwei Spiele an. Am Donnerstagabend gastiert das Spitzenteam SV Darmstadt 98 in der MDCC-Arena. Drei Tage später reist die Mannschaft von Trainer Christian Titz zum Kellerkonkurrenten Arminia Bielefeld.