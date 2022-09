FCM läutet gegen Jahn Regensburg entscheidende Wochen ein

Foto: vs

Die sportliche Lage des 1. FC Magdeburg lässt sich nur mit einem Wort titulieren: Abstiegskampf. Platz 18. 12:22 Tore. Sieben Punkte. Noch ist es bei der Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz nicht Fünf vor Zwölf. Denn Blau-Weiß hat vor dem zehnten Spieltag am Sonntag gegen den SSV Jahn Regensburg lediglich einen Zähler Rückstand auf Relegationsrang 16 sowie auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Doch diese Ausgangslage vor dem kommenden Spiel zeigt: Der FCM steht vor entscheidenden Wochen. Ein Sieg vor heimischer Kulisse gegen Regensburg wird (fast schon) zur Pflicht mit Blick auf die anstehenden Aufgaben. Nach dem Duell mit den Bayern geht es für den Aufsteiger beim SV Sandhausen und danach zu Hause in der MDCC-Arena gegen den Mit-Aufsteiger Eintracht Braunschweig weiter.

In diese beiden Duelle will und muss Magdeburg mit einem Erfolgserlebnis im Rücken gehen. Eine breite Brust und ein klarer Kopf werden wichtiger denn je. Diese Duelle - einschließlich des Regensburg-Spiels - bestimmen die künftige Richtung, also ob die Titz-Elf den Kontakt zur Konkurrenz hält oder den Anschluss verliert. Trifft Letzteres ein, wird es ungemütlich für die Elbestädter - und Trainer Christian Titz sowie Otmar Schork, die beiden Hauptverantwortlichen für den sportlichen Erfolg.

Deshalb gilt es, die alten FCM-Tugenden kratzen, beißen und Gras fressen auf den Platz zu bringen. Der 1. FC Magdeburg muss anfangen, sich zu wehren. Genau das sind die benötigten Elemente im Abstiegskampf. Denn: Ein Abstiegskampf ohne Kampf ist unmöglich.

Blau-Weiße Grüße

Patrick Nowak