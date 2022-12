Individuelles FCM-Training: Schwitzen für das gemeinsame Ziel

in den vergangenen beiden Wochen machten die FCM-Profis genau das, was ihr Trainer Christian Titz ihnen erfreut verordnet hatte: einfach mal abschalten und durchschnaufen. Sicherlich tat den Blau-Weißen dies richtig gut. Sie konnten kleinere Wehwehchen auskurieren und ihre Akkus aufladen. Viele der Club-Spieler erholten sich weit weg von Magdeburg in der Wärme. Mit Spielführer Amara Condé, Vize-Kapitän Baris Atik, Dribbler Jason Ceka und Außenbahnspieler Mohammed El Hankouri genossen etwa gleich vier Akteure die Sonne in Dubai. Und so eine Urlaubsreise eignet sich eben auch bestens dafür, mal auf andere Gedanken als den engen und fordernden Abstiegskampf in der 2. Bundesliga zu kommen.