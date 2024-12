Neue Ideen gegen Gleisbettfahrten in Buckau | So steht es um den Büro-Neubau in der City

eine freie Woche klingt vielversprechend. Acht freie Tage stehen für ausschlafen, entspannt in den Tag starten, vielleicht ein paar Dinge erledigen, zu denen man ansonsten nicht kommt und ein paar Freundinnen sehen. So habe ich mir meine vergangene Urlaubswoche vorgestellt. Geendet ist der Urlaub im Freizeitstress. Denn: Eine Woche in der hessischen Heimat bedeutet für mich auch, dass ich keine Freundin und keine Verwandte vernachlässigen will.

Besonders in der Adventszeit wollen dann alle auf den Weihnachtsmarkt oder gemütlich Plätzchen backen, bummeln gehen. Kaum war ich dort, waren alle Tage verplant. Und da nicht alle an einem Ort wohnen, stehen noch lange Fahrten mit dem Auto oder Zug an, die den Stress erhöhen. Zwar war die Zeit mit den liebsten Menschen sehr schön, erholt bin ich jedoch keineswegs. Ähnlich geht es vielen Menschen im Dezember. Hier also die Erinnerung: Die Feiertage sind auch zum Ausruhen da. Man darf also auch mal „nein“ sagen, wenn die nächste Feier ansteht.

Starten Sie gut in den Dienstag.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg heute zu bieten:

Benefizkonzert: In der Johanniskirche an der Johannisbergstraße beginnt heute um 19 Uhr ein festliches Benefiz-Weihnachtskonzert. Der Eintritt ist frei, jedoch wird um Spenden zugunsten der Unicef-Bildungskampagne „Schulen für Afrika“ gebeten.

Reisen: An diesem Dienstag lädt die Magdeburger Urania zur Abschlussveranstaltung der Reihe „Reisen & Bildung“ ins Kaminzimmer in ihrem Sitz am Nicolaiplatz 7 ein. Beginn ist um 14.30 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 7 Euro.

Schon abgestimmt? Die Volksstimme sucht mit ihren Lesern die Magdeburger des Jahres 2024. Noch bis 31. Dezember 2024 können Sie hier für Ihren Favoriten abstimmen.