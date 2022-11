9-Euro-Ticket für Schüler: Das gilt es zu wissen

das Thema Verkehr ist seit Jahren, wenn nicht schon länger, ein riesiger Zankapfel in der schönen Landeshauptstadt. Besonders die letzte Woche hat gezeigt: Freud und Leid ist manchmal nur wenige hundert Meter von einander entfernt. Da sind beispielsweise einige Vollsperrungen, die Autofahrer schon mal zur Verzweiflung bringen können. Zudem ereignete sich eine Vielzahl an Unfällen in Magdeburg.