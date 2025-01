Gastro-Not in Rothensee / Kritik an Zaun-Plänen für das Fort II

auf meinem Balkon steht ein Birnbaum. Wobei Baum vielleicht zu viel gesagt ist. Es ist ein meterhoher, daumendicker Stamm, von dem noch dünnere Äste abgehen.

Als ich ihn im vergangenen Frühjahr in den Blumenkübel pflanzte, trieben bald darauf die ersten Blätter aus. Dann war der Stamm auch schon gleich in ein grünes Kleid gehüllt.

Welch Wunder der Natur – wie aus kahlem Holz junge Triebe sprießen, die irgendwann einmal Früchte tragen, woraus wieder neue Pflanzen hervorgehen können.

Es war noch nicht Herbst, da fingen die Blätter des Birnbaums an ihre Farbe zu wechseln. Das satte Grün wich einem blassen Gelb. Wenig später fielen die ersten Blätter herab, bis der Stamm wieder ganz kahl war.

Parallel wuchs die Sorge in mir. Ist noch Leben im Baum oder war das Jahr auf dem Balkon schon zu viel? Hätte ich ihn doch lieber gleich in die freie Natur entlassen sollen?

Vor ein paar Tagen nun ist mir etwas aufgefallen. An der Spitze der Äste scheinen sich neue Knospen auszubilden. Im Frühling könnten daraus Blätter und Blüten werden. Wie wunderbar und wertvoll ist doch alles, was da um uns sprießt und lebt. Das gibt mir gerade so viel Hoffnung für Kommendes.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Herzliche Grüße

Konstantin Kraft

Was das Wochenende bringt

Geburstag der Feuerwehr: Die Freiwillige Feuerwehr Ottersleben besteht jetzt seit 125 Jahren. Das soll gefeiert werden. Für den heutigen Sonnabend planen die ehrenamtlichen Retter einen Fahrzeugkorso gemeinsam mit benachbarten Wehren durch Ottersleben. Start ist um 11 Uhr an der Halberstädter Chaussee/Ecke Königstraße. Von dort geht es über Alt Ottersleben, Eichplatz, Hängelsbreite, Niendorfer Straße und Frankefelde in Richtung des Stützpunkts.

Messe zu Heiraten und Feiern: An diesem Wochenende steigt in der Messe Magdeburg, Tessenowstraße 9a, die Hochzeitsmesse „Heiraten & Feiern". Mehr als 70 Austeller aus den Bereichen Brautmode, Catering, Deko, Floristik, Fotografie, Musik und Entertainment sowie Trauringe werden erwartet. Für Besucher ist die Messe am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Parallel findet am Wochenende auch ein „handgemacht Kreativmarkt“ in der Messe statt.

Fotos vom Klosterbergegarten: Am morgigen Sonntag wird im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 eine neue Ausstellung eröffnet. Unter dem Titel „Klosterbergegarten, durch die Linse gesehen“ präsentiert die Gruppe „magdeburger photographierer“ ihren Blick auf die denkmalgeschützte Anlage. Die ausgestellten Fotos zeigen den Park im im Wandel der Jahreszeiten. Die Vernissage ist Sonntag um 16 Uhr.