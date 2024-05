es ist schon erstaunlich, wie sich die Perspektiven verändern. Unser kleiner Enkel mit seinen nicht mal zwei Jahren bekommt das große Leuchten in den Augen, wenn sich eine Straßenbahn geräuschvoll nähert oder ein Flugzeug am Himmel auftaucht.

Beim Dröhnen eines Baggers gerät er gänzlich aus dem Häuschen, wohingegen ich in Verzückung gerate, wenn ich am Morgen mit einem Vogelkonzert durch das halboffene Fenster geweckt werde oder Urlaubsgrüße vom Ostseestrand in Form eines Kurzvideos mit Meeresrauschen am Handy eintrudeln.

Ansonsten kann ich auf so manchen (Motor-)Dauerlärm, dem man täglich ausgesetzt ist, gern verzichten. Der jüngste Ärger von Anwohnern der Altstadt wegen Verkehrslärm auf der Strombrücke zeigt, dass es anderen oft auch so geht.

Wobei, jetzt im angehenden Sommer, darf es für meinen Geschmack auch mal etwas lauter werden. Beim Livekonzert unter freiem Himmel etwa oder ab Juni beim Public Viewing zur Fußball-Heim-EM – mit hoffentlich viel Torjubel für unsere deutsche Nationalelf. Das ist Großstadtleben!

Da freue mich direkt mal, ordentlich was auf die Ohren zu kriegen. Wenn’s danach auch wieder ruhiger wird ...

In diesem Sinne eine Restwoche voller angenehmer Geräusche wünsche ich Ihnen.

Herzliche Grüße für heute, Ihre Jana Heute

Was der Tag bringt

Pfingstferien: An diesem Dienstag lädt der Elbauenpark zu einer „Entdeckungstour Wasser“. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Gartenhaus. Die jungen Besucher können die vielen Lebewesen im Wasser genauer unter die Lupe nehmen. In der Stadtbibliothek im Breiten Weg gibt es heute ein Bilderbuchkino. Um 16 Uhr wird aus „Post für dich“ gelesen. Es geht um einen Bär, der seinem Freund dem Hasen schreibt. Junge Musik: Für Elise, das Ferienkonzert (ab 5 J.) mit dem Ensemble Deliciae Theatrales, beginnt um 10 Uhr im Gesellschaftshaus (Schinkelsaal), Schönebecker Str. 129.

Ersatzverkehr zum Herrenkrug: Wegen Kontrollarbeiten an den Oberleitungen fahren von 7 bis 15 Uhr keine Straßenbahnen in den Herrenkrug. Ab Messegelände gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Wochenmärkte ... laden an diesem Dienstag zum Stöbern und Kaufen ein. Das sind die Standorte: Alter Markt, 9-16 Uhr. Marktplatz Friedrich-Ebert-Str., 9-15 Uhr. Marktplatz Kosmos-Promenade, 9-15 Uhr. Nicolaiplatz, 9-15 Uhr sowie Olvenstedter Platz, 9-15 Uhr. Viel Spaß!