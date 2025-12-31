schon mal einen Blick riskiert? Ich bin ja eigentlich nicht so der tägliche Horoskope-Leser, aber gestern – so kurz vor dem Jahreswechsel – hab ich es doch mal getan. Denn irgendwie liegt etwas Magisches auf diesem Wechsel vom alten zum neuen Jahr. Was das vergangene brachte, wissen wir, was das neue bereit hält, wissen wir nicht ...

Aber vielleicht hilft das Horoskop ein wenig – wenigstens die grobe Richtung?

Im Programmheft Prisma der Volksstimme stöberte ich also durch das neue Jahreshoroskop: Die Waage bringt also romantische Nächte – wie schön! Klare Entscheidungen sind im Frühsommer nötig – aha! Über extreme Powerphasen bin ich hinaus – tatsächlich? Dafür kenne ich die kleinen Tricks, meine Akkus wieder aufzuladen. Klingt nicht schlecht.

Die berühmte Glaskugel ist das zwar nicht, aber eine kleine Botschaft steckt vielleicht drin: Was auch kommen mag – achten Sie auf sich und Ihre Lieben!

Gesundheit und Glücksmomente, das kann man sich nur erhoffen für 2026, und genau das wünsche ich Ihnen, liebe Leser.

Beginnen wir einfach mit einem guten Rutsch ins neue Jahr!

In diesem Sinne alles Gute für heute - Ihre Jana Heute

Spaziergänge:Tipp 1: Noch Lust auf einen Spaziergang im alten Jahr? Dann bietet sich vielleicht der Elbauenpark an. Er empfängt die Besucher am heutigen Silvestertag allerdings verkürzt. Von 10 bis 13 Uhr ist bei freiem Eintritt der Besuch möglich. Das 93 Hektar große Gelände am östlichen Elbufer beherbergte noch bis 1992 Soldaten der ehemaligen Roten Armee. Komplett umgestaltet wurde das Areal für die Ausrichtung der Bundesgartenschau 1999 und ist seither ein lohnendes Ziel für Erholung und Freizeitgestaltung. Tipp 2: Geöffnet hat zum heutigen Silvestertag auch der Zoo. Die Einrichtung in der Neuen Neustadt empfängt die Besucher in der Zeit von 9 bis 14 Uhr – anders als sonst also zwei Stunden verkürzt. Im Zoo der Landeshauptstadt leben derzeit rund 200 Tierarten.Zirkus: Auf dem Messeplatz am Kleinen Stadtmarsch bezaubert dieser Tage der 10. Magdeburger Weihnachtscircus mit der Magie der Manege die Besucher. Vorstellungen laden täglich bis zum 6. Januar zu einem festlichen Erlebnis für die ganze Familie ein. Sie beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen um 15 Uhr. Neujahrstag: Lichterfahrt: Wenn festlich geschmückte Traktoren am Neujahrstag in den Abendstunden durch die Landeshauptstadt rollen, ist die Volksstimme mit dabei. Ab 16.30 Uhr beginnt auf www.volksstimme.de/live die „Livezeit mit Chris“. Die Lichterfahrt steht in diesem Jahr im Zeichen eines wichtigen sozialen Projekts: Gemeinsam mit der Björn Steiger Stiftung wird für die Finanzierung eines Baby-Notarztwagens gesammelt. Neujahrskonzert: Silvius von Kessel, Domorganist in Erfurt, spielt am 1. Januar um 16 Uhr im Dom an der großen Schuke-Orgel Werke von Johann Sebastian Bach, Louis Vierne und eigene Improvisationen.