Man lernt ja nie aus - das ist nicht nur eine Phrase, sondern stimmt. So habe ich gerade erst gelernt, was es mit dem Point Nemo auf sich hat. Den kannte ich bislang noch nicht.

Es ist die Stelle im Ozean, die am weitesten vom nächsten Land entfernt ist. Der sogenannte Pol der Unzugänglichkeit befindet sich mitten im Pazifik. In exakt 2.688 Kilometern befindet sich erst die nächste Insel. Rundherum ist nur die endlose Weite des Meeres.

Und was ich am Faszinierendsten finde: Wenn man dort ist, sind die nächsten Menschen in der Umgebung die Mannschaft der Internationalen Raumstation (ISS). Denn die fliegt in gerade einmal 400 Kilometer über die Stelle hinweg.

Und Point Nemo hat noch etwas mit dem All zu tun. Raumfahrtschrott wird dort aufgrund der Einsamkeit zum Absturz gebracht. Die Gefahr, dass es jemand auf dem Kopf fällt, ist eben extrem gering.

Und sehen Sie? Jetzt haben Sie zum Wochenstart im besten Fall auch etwas gelernt. In diesem Sinne,

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg:

Polizei: Mindestens 230 Millionen Euro kostet der Umbau des Polizeistandorts an der Sternstraße. Verschiedene Einrichtungen der Landespolizei sollen dort moderne Arbeitsbedingungen erhalten. Ein erster Neubau wird heute offiziell übergeben.

Baustellen: Einige kleinere Baumaßnahmen beginnen an diesem Montag im Stadtgebiet. So gibt es kurzzeitige Vollsperrungen in der Müllergasse und im Goldammerweg. In der Luisenthaler Straße gibt es Einschränkungen wegen einer Baustellenampel und in der Großen Diesdorfer Straße wird die Fahrbahn in Höhe Beimsstraße ebenfalls wegen Bauarbeiten eingeschränkt.

Kino: Der offene Filmclub der Volkshochschule Magdeburg trifft sich an diesem Montag wieder im Studiokino, Moritzplatz 1a. Gemeinsam wird die Musical-Adaption „Make my heart fly“ geschaut und darüber gesprochen. Los geht es um 20 Uhr.