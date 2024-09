Voller Dreck und Müll: Messi-Wohnungen auch in Magdeburg | Darum schafft ein Bagger eine Fahrrinne in der Alten Elbe

was macht Sie glücklich? Die Antworten darauf können sehr vielschichtig sein. Sicher stehen Familie, enge Freundinnen, der Partner oder die Partnerin oder Haustiere bei vielen Menschen ganz vorne auf der Liste. Aber auch ein schöner Urlaub, nette Kollegen, ein langer Spaziergang an der Elbe oder ein leckeres Essen können durchaus glücklich machen, finde ich.

In welcher Stadt die Menschen am glücklichsten sind, wurde nun von der Uni Freiburg und dem SKL Glücksatlas untersucht – daraus resultiert ist ein Ranking von 40 deutschen Städten. Dabei wurde sowohl die subjektive Wahrnehmung als auch Faktoren wie Grünflächen oder Einkommen berücksichtigt. Heraus kommt: Magdeburg ist auf Platz 25. Platz 1 belegt die hessische Stadt Kassel, Platz 40 geht an Rostock. Bleibt zu hoffen, dass keinen an diesem Freitag (der 13.) das Unglück einholt.

Starten Sie gut in den Freitag.

Liebe Grüße

Lena Bellon

Das hat Magdeburg zu bieten:

Singer-Songwriter: Der Singer-Songwriter Pedro Querido tritt diesen Freitag in Nachbars Garten am Blauen Bock auf. Das Konzert läuft von 17 bis 21 Uhr. Pedro Querido kam ursprünglich der Liebe wegen aus Portugal nach Magdeburg – und blieb. Seit nunmehr neun Jahren lebt er in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts, arbeitet als Musiker und kann von seiner Kunst leben.

Kunst: Ulrike Wölke zeigt in einer Ausstellung ab dem diesem Freitag ihre Arbeiten. Der Titel lautet ,,eigenwüchsig“. Gezeigt werden Malerei, Mixed Media und Installation. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr. Ausstellungsort ist das Atelier Janet Selent in der Halberstädter Straße 93a am Edeka-Parkplatz. Öffnungszeiten sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils 14 bis 18 Uhr und mit Terminvereinbarung. Eine Finissage ist für den 27. September, 18 Uhr, geplant.

Ausblick auf das Wochenende: Sonnabend und Sonntag beginnt jeweils um 10 Uhr im Elbauenpark in Magdeburg das 29. Landeserntedankfest, das größte Fest der Landwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Das Programm umfasst einen Bauernmarkt, der regionale Köstlichkeiten und landwirtschaftliche Produkte bietet, sowie spannende Tierschauen und Technikausstellungen. Für Kinder gibt es ein spezielles Areal mit Karussells, Ponyreiten und weiteren Attraktionen. Auch europäische und ökologische Produkte werden vorgestellt, während auf der SAW-Showbühne Rock- und Pop-Coverbands sowie eine Partyband auftreten. Die zweite Veranstaltungsbühne im Weindorf bietet Schlager- und Kabaretteinlagen. Am Sonntagmorgen wird ein Erntedankgottesdienst gefeiert.